Казгидромет предупредил о риске второй волны половодья

В связи с интенсивным таянием снега в реки продолжает поступать вода, передает Kazpravda.kz
Риск второй волны половодья ожидается на территории СКО за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан); на территории ЗКО за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории РФ; на территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории ЗКО.
«На горных реках, расположенных на территории ВКО, период половодья традиционно проходят позже равнинных рек. На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура», - сказала пресс-секретарь Казгидромета Алина Исмагулова.