Казгидромет предупредил о риске второй волны половодья

Фото: kartin.papik.pro

Риск второй волны половодья ожидается на территории СКО за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан); на территории ЗКО за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории РФ; на территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории ЗКО.