"Каждый тиын из бюджета должен использоваться строго по назначению" – спикер Мажилиса

Депутаты Мажилиса обсудили предстоящую работу в рамках послания главы государства, а также приняли в работу ряд новых законопроектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента РК.

Фото: parlam.kz

Открывая пленарное заседание, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов озвучил задачи, поставленные перед депутатами в новом послании народу Казахстана президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он отметил, что все они созвучны с проблемами, озвученными избирателями в регионах. Это благосостояние каждой семьи, стабильная работа, достойная зарплата, благополучие и безопасность, спокойствие, мир и согласие в стране.

"Касым-Жомарт Кемелевич дал ответы на все эти и другие насущные проблемы наших граждан. Президент еще раз наглядно показал, что в центре внимания государства – забота о гражданах и повышение уровня их благосостояния. Так, в следующем году с 1 января размер минимальной заработной платы повысится до 85 тыс. тенге. Эта мера охватывает 1,8 млн человек", – обратился Ерлан Кошанов к мажилисменам.

Среди приоритетных задач председатель Мажилиса отметил поддержку отечественного производства, решение вопросов инфраструктуры, закредитованности населения, социальную поддержку людей, работающих во вредных условиях труда, принятие Налогового и Бюджетного кодексов, а также развитие цифровизации, науки и технологий.

Для комплексного решения вопросов качества и доступности воды для населения будет создано Министерство водных ресурсов и ирригации, для развития транспортно-логистической сферы – реорганизовано Министерство транспорта.

Особо спикер Мажилиса отметил предложение президента о проведении референдума по строительству атомной электростанции. Вопрос получил широкий общественный резонанс и будет решаться с учётом мнения всего населения страны.

"Наша задача – обеспечить качественное и оперативное исполнение поставленных главой государства задач на законодательном уровне. Каждый выделенный из республиканского бюджета тиын должен использоваться строго по назначению. Весь законотворческий процесс должен проходить прозрачно, с учетом мнения гражданского и экспертного сообщества", – заключил спикер Мажилиса.

Первым вопросом на пленарном заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса Галымжана Елеуова. Бывшие коллеги тепло проводили экс-мажилисмена и пожелали ему успехов на новом месте.

Далее мажилисмены приняли в работу ряд новых законопроектов. Среди них – о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2024-2026 годы, о защите прав потребителей с сопутствующим ему проектом, а также поправки по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции, по вопросам общественных объединений и два ратификационных законопроекта.