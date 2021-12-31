Казнить нельзя!

Главой государства подписан закон о полной отмене смертной казни в Республике Казахстан.

Без оговорок

Напомним, что смертная казнь в стране не приводится в исполнение уже с 2004 года. 17 декабря 2003 года был подписан Указ Президента о моратории на смерт­ную казнь до решения вопроса о ее полной отмене. Все это время использовалась альтернативная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы.

– И это, заметьте, не привело к какому-то всплеску особо тяжких преступлений, – начинает наш разговор Жемис Турмагамбетова, исполнительный директор Общественного фонда «Хартия за права человека». – А между тем в 90-е выносилось от 60 до 90 приговоров в год, которые приводились в исполнение.

При этом самое ужасное, что были случаи, когда человека мог­ли если не оправдать, то смягчить ему наказание в соответствии с появившимися позднее обстоятельствами.

– На моей памяти был такой эпизод. Свидетель заявил, что знает настоящего убийцу, а осуж­дено было другое лицо. Но когда я обратилась с соответствующим заявлением, уже было поздно – приговор привели в исполнение, – вспоминает Жемис Турмагамбетова. – Так вот, обновленное законодательство позволит нам предотвратить подобные ситуа­ции в дальнейшем.

В целом работа по гуманизации уголовного законодательства началась еще на заре 90-х годов. Тогда, как известно, мы занимали 3-е место в мире после США и России по количеству тюремного населения. Именно в это время наша страна стала членом ООН, приняв на себя обязательства, в том числе и по присоединению ко Второму факультативному протоколу, предусматривающему полную отмену смертной казни.

Конкретная работа по этому направлению началась после подписания Президентом соответствующего указа в начале январе уходящего года.

– На тот момент в уголовном законодательстве было прописано 17 составов преступлений, по которым предусматривалась смертная казнь, – рассказывает Жемис Турмагамбетова. – И некотрые из них были абсолютно экзотическими для нашего менталитета и общества.

Что касается озвученных в рамках рассмотрения депутатами предложений оставить смертную казнь за преступления, совершенные в военное время, эксперт считает, что они не соответствуют Римскому статуту международного уголовного суда.

– Выступая на заседании НСОД, Президент заявил, что смертная казнь должна быть отменена без каких-либо оговорок. И это верное решение, ведь, по сути, мы и так уже несколько лет живем без приведения этой нормы в исполнение, используя альтернативную меру наказания, – отмечает исполнительный директор фонда, напомнив, что смертная казнь в нашем обществе была даже исторически неприемлемой.

По словам Жемис Турмагамбетовой, у казахов любое преступление, любой спор решались путем возмещения ущерба, но не убийства своего сородича.

Неотвратимость прежде всего

– Я тоже глубоко уверен в том, что намеренное и юридически санкционированное умерщвление одного человека другим не решит всех проблем общества, – продолжает директор института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем Международного университета «Астана», доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили. – Это никак не отражается на количестве особо тяжких преступлений в стране.

По словам ученого, проведены исследования, которые подтверждают, что в тех регионах и странах, где отменена смертная казнь, показатель преступности именно по этой категории преступлений не превышал тот, где применялся данный вид наказания.

– Более того, отдельные ученые утверждают, что пожизненное лишение свободы может быть более сдерживающим фактором, чем смертная казнь, – поясняет Исидор Борчашвили. – В ответ же на аргументы отдельных граж­дан о том, что смертная казнь дает возможность восстановить справедливость в отношении потерпевших, отвечу – многие, исходя из практики, не хотят добиваться возмездия.

По мнению эксперта, главным вопросом в данном случае должна быть не форма наказания, а его неотвратимость. Важно понимать, что отмена смертной казни не подразумевает послаб­лений для лиц, совершивших преступления. Но ее наличие в уголовном законодательстве в какой-то степени развращает человека, вызывая его самые негативные чувства и качества – месть, ненависть и страх.

– Здесь мы, наверное, должны говорить об уровне культуры нашего общества, – рассуждает Исидор Борчашвили. – Что мы, государство, сделали для того, чтобы общество иначе относилось к смертной казни, да и в целом не позволяло случаться подобным преступлениям?

По мнению профессора, мы недостаточно внимания уделяем вопросам профилактики. Не нужно ждать преступлений, необходимо их предотвращать и прогнозировать.

– Хотел бы также напомнить, что дискуссии вокруг этого воп­роса были еще в конце 90-х годов. И уже тогда я говорил о том, что необходимо исключить смерт­ную казнь почти по всем видам преступлений, описанных в уголовном законодательстве, за которые предусматривалась данная мера наказания. Судите сами, смертная казнь была преду­смотрена за воинские преступления в 8 статьях! Но ведь мы ведем миролюбивую политику, провозгласили себя демократическим государством. С другой стороны, смертная казнь преду­сматривалась за убийство государственного и общественного деятеля. До последнего времени, кстати, было то же самое. При этом за убийство с отягчающими обстоятельствами двух и более человек было лишение свободы! Где логика?! Тем более что государственный деятель выполнял свой служебный и общественный долг. А у нас есть статья, точнее, пункт в УК об убийстве лица в связи с выполнением им своего служебного общественного или профессионального долга. В чем разница? Ведь по Конституции все равны перед законом. Да и в целом, если исходить из статьи 1 Конституции, где Республика Казахстан провозглашает себя государством, высшими ценнос­тями которого являются человек, его права и свободы, эта норма – совершенно неприемлемый инструмент. Она наносит урон престижу любого демократического государства, – уточняет Исидор Борчашвили.

Объективно и очевидно

Поддерживает точку зрения коллег и доктор юридических наук, профессор, академик АЕН РК, почетный юрист РК Марат Когамов.

– Позитивные политические и иные последствия такого шага объективны и очевидны, – говорит он.

Эксперт напомнил, что данный курс в области отечественного уголовного права стал проявлением норм статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН от 16 декабря 1966 года, в которой закреплялось правовое регулирование вопросов смертной казни и одновременно содержался призыв к полной отмене или отсрочке в странах, которые ее сохраняли в своем уголовном законодательстве.

– 2 января 2021 года в контексте выполнения своих политичес­ких установок Глава государства подписал Закон РК о ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 15 декабря 1989 года, направленного на отмену смерт­ной казни, со следующей оговоркой: «Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время», – продолжает Марат Когамов. – В процессе работы над законопроектом по вопросу отмены смертной казни оговорка, использованная законодателем в Законе РК от 2 января 2021 года, была снята Законом РК от 29 декабря 2021 года, которым констатирована совершенно полная и окончательная отмена смертной казни в стране. Одновременно этим законом в УК, УПК, УИК или в отраслях права криминального цикла исключены все положения, так или иначе связанные с понятием, словосочетанием «смертная казнь».

Таким образом, мы окончательно вошли в группу, включающую около ста государств, которые являются сегодня участниками Второго факультативного протокола, принятого ими без оговорок.

Профессор также напомнил, что работа над законопроектом проходила активно и носила далеко неединодушный, спорный характер. К примеру, детальному анализу подвергалось толкование действительного смысла норм статьи 2 Второго факультативного протокола. Представители гражданского общества ратовали за безоговорочную отмену смертной казни, другие – за оставление с проектным видением круга особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. Также обстоятельному обсуждению подверглись нормы пункта 2 статьи 15 Конституции о том, что смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. В этом вопросе приняты во внимание разъяснения Конституционного совета в нормативном постановлении от 15 декабря 2020 года, заключающиеся в том, что нормы пункта 2 статьи 15 Конституции не препятствуют ратификации протокола с допус­каемой им оговоркой, а также о том, что вопросы установления смертной казни за конкретные общественно опасные деяния определяются Парламентом в уголовном законодательстве, которое состоит только из Уголовного кодекса РК.

– В целом особо хотел бы подчеркнуть довольно неожиданный в практике национального правотворчества и правоприменения резкий поворот событий или новое политическое видение Главой государства решения этого непростого вопроса, – подытожил Марат Когамов.