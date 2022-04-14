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КазНУ посетила делегация Европарламента

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби с официальным визитом посетила делегация Европарламента. Почетные гости встретились с учеными, представителями профессорско-преподавательского состава и студентами вуза.  

Представители Европарламента посетили музей «Аль-Фараби», где ознакомились с историей университета. Также гостям рассказали о деятельности института Пан Ги Мун при КазНУ, продемонстрировали макет- план развития учебного заведения.

В состав делегации Европарламента вошли: первый вице-председатель делегации Европейского Парламента в Комитете парламентского сотрудничества РК-ЕС, 3-й вице-председатель Комитета ЕП по транспорту и туризму Андрис Америкс (Латвия), посол, глава Представительства ЕС в РК Кестутис Янкаускас, член делегации Европейского Парламента в Комитете парламентского сотрудничества РК-ЕС, член Комитета ЕП по иностранным делам Франциско Миллан-Мон (Испания) и др.

Председатель Правления Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев обратился к гостям с приветственной речью. Он отметил, что с 2010 года Казахстан – член Болонского процесса и имеет статус участника Европейского пространства высшего образования. В настоящее время является страной-сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса. КазНУ сотрудничает с более 500 топовыми и ведущими университетами мира, входит в состав многих крупнейших международных организаций и имеет широкий спектр образовательных программ и научных направлений. 16 образовательных программ двойного диплома реализуются совместно с вузами из 10 стран – членов ЕвроСоюза.  8 факультетов КазНУ сотрудничают с 13 вузами-партнерами из стран ЕвроСоюза. В университете 92 образовательные программы реализуются на английском языке.

Будучи Глобальным Хабом программы «Академическое влияние» Организации Объединенных Наций по устойчивости, университет четыре срока подряд целенаправленно работает, повышая уровень научно-образовательных программ путем интернационализации профессорско-преподавательской деятельности.

В КазНУ успешно работают центры по сотрудничеству с отдельными европейскими странами. «Мы всецело заинтересованы вопросами интеграции и развития международного культурно-образовательного сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом. Таким образом КазНУ вносит свой вклад в сотрудничество с европейскими странами в области развития научных исследований», – подытожил в своем выступлении ректор университета.

В ответном выступлении первый вице-председатель делегации Европейского Парламента в Комитете парламентского сотрудничества РК-ЕС, 3-й вице-председатель Комитета ЕП по транспорту и туризму Андрис Америкс сказал: «Мы приехали из разных стран, но все мы – европейцы. Вместе проходим уникальные процессы от единства к разнообразию, обладаем общей идентичностью. Мы здесь затем, чтобы поделиться длительной историей европейских наций и донести принципы Евросоюза до Казахстана. Хотели пожелать всего наилучшего вашей замечательной стране, которая смогла преодолеть основные трудности, несмотря на сложный геополитический контекст. Надеемся, что ваша страна будет способствовать межкультурному диалогу и поддержке прав человека, которые играют важную роль в гражданском обществе».

Член Делегации Европейского Парламента в Комитете Парламентского сотрудничества РК-ЕС Франциско Миллан-Мон поблагодарил присутствующих, особенно молодежь, за интерес к деятельности Европарламента. Он отметил в своей речи своевременность реформ, инициированных Президентом РК К-Ж.Токаевым, а также высоко оценил достижения КазНУ. «Университет смог сохранить наследие Аль-Фараби и в то же время уверенно смотрит в будущее, работает на цифровизацию. У вас есть связи с международными университетами, и вы говорите о принципах европейской цивилизации, ценностях ООН. Я бы хотел пожелать больших успехов университету, хорошо известном не только в Центральной Азии, но и в странах Евросоюза», – завершил выступление почетный гость.

Также в мероприятии приняла участие председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, в своем выступлении поблагодарившая за проявленный интерес к работе Европейского союза.

В ходе встречи представители студенческой молодежи задали вопросы членам делегации, получив содержательные ответы спикеров. В завершение почетные гости приняли участие в памятной фотосессии.

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