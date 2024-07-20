«Казцинк» гордится своими династиями

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В семьях металлургов дети на примере родителей учатся трудолюбию, уважению к профессии, патриотизму

фото предоставлено «Казцинком»

Как рождаются трудовые династии? Младшее поколение видит погруженных в работу родителей, заражается, в самом лучшем смысле слова, интересом к выплавке металлов и решает пойти по стопам старших.

Глава семьи Даулетхан Нурахметов начал трудовой путь в компании «Казцинк» в 1989 году плавильщиком. Как вспоминает его супруга Галина Ищанова, она понимала, что профессия металлурга связана с риском, и старалась окружить супруга заботой, любовью, пониманием, поддержкой.

Пока дети были маленькими, они провожали Даулетхана на работу и встречали после трудовой смены. Сегодня и для младших Нурахметовых проходная металлургического комп­лекса стала родной. Сначала на предприятие контролером продукции цветной металлургии свинцового завода устроилась Галина, а следом на медный завод плавильщиком пришел работать сын Тимур.

– Когда в детстве у меня спрашивали, кем я хочу стать, отвечал: «Хочу быть таким, как папа», – говорит молодой металлург.

– Я понял, что у нас семейная династия, когда на «Казцинк» пришел мой старший, – с улыбкой подтверждает глава динас­тии. – Дети видели, как я готовлюсь к работе, как ухожу на смену. Они росли в атмосфере уважения к профессии и большому предприятию.

По словам Нурахметова-младшего, именно отец помог ему освоиться в профессии, стал для него наставником. Общий трудовой стаж династии на сегодня составляет 68 лет. И это только начало!

На Риддерском металлургическом комплексе работает уже четвертое поколение представителей другой большой династии. Ее основатель – Малик Аушинов, в 1973 году ставший плавильщиком на цинковом заводе.

Металлург трудился на предприятии до выхода на пенсию. На производственном комплексе в Риддере также трудились и продолжают работать его братья, сыновья, зятья, племянники, внуки.

Как подсчитал один из представителей большой фамилии, печевой вельц-печей Ринат Ерболов, в числе казцинковцев 10 человек из круга Аушиновых. Общий трудовой стаж – 182 года. В 2023 году династию признали победителем областного этапа конкурса «Енбек жолы», а следом она заняла второе место на республиканском уровне.

Династии есть у каждого промышленного комплекса горно-металлургической компании. Возможно, когда-нибудь в династию вырастет и семья Изгуттиновых.

Эту фамилию хорошо знают на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, ее члены постоянно участвуют в корпоративных мероприятиях и конкурсах на Наурыз, Новый год, День металлурга, в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья».

Супруги Бауыржан и Раушан со своими четырьмя детьми ведут активный образ жизни: учатся, занимаются спортом, музыкой, ходят на курсы, занимаются благотворительностью, путешествуют…

И всегда есть время, чтобы выразить заботу друг о друге, поддержать в трудную минуту. Родители в воспитании придерживаются традиционных ценностей.

– Какой пример детям показываешь, такими они и вырас­тут, – говорит Бауыржан Изгуттинов. – Я люблю участвовать в интеллектуальных играх, и дома с детьми мы часто ищем ответы на интересные вопросы. У нас на предприятии есть свой аналог игры «Что? Где? Когда?» – «Знатоки УК МК». Мы вместе обсуж­даем задания, ищем разгадки.

По словам главы семьи, он старается как можно теплее относиться к своим детям. Каждый ребенок должен чувствовать, что нужен. Дети, выросшие в любви, становятся патриотами, хорошими людьми и специалистами.

По словам старшей дочери Аружан, она мечтает стать инженером, как отец. Средний сын Батыр рассказал, что учится у отца брать ответственность за слова и поступки. А от мамы дети перенимают веру в себя.

В 2023 году семья Изгуттиновых была признана лучшей в конкурсе «Мерейли отбасы», который состоялся в Усть-Каменогорске. Инженера-казцинковца, его замечательную жену и четырех ребятишек оценили как образцовую семью.

Бабушки и дедушки, родители, сыновья и дочери, внуки… Дети получают профессии и трудоустраиваются по примеру старших. Так семьи срастаются в коллективы, а коллективы объеди­няются в многотысячную семью «Казцинка». И главный профессиональный праздник становится общим для всех!

#Казцинк #День металлурга #династия #семья металлургов

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