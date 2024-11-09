«Келешек» откроет новые возможности

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Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архив­ного дела, а также по вопросам физической культуры и спорта.

В законопроекте предусмотрены нормы, регламентирующие правовое регулирование деятельности Единой добровольной накопительной системы «Келешек», разработанной в целях реализации Послания Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана». Данная программа будет реализована в рамках действующей площадки Государственной образовательной накопительной системы и позволит создать дополнительные возможности для получения образования детей при совместных усилиях родителей и государства.

Депутатами доработаны также отдельные нормы по вопросам физической культуры и спорта. Соответствующий законопроект направлен на определение приоритетных видов спорта и их финансирование, исключение системы ранжирования видов спорта, а также на усиление взаимодействия государства с субъектами физической культуры и спорта.

В работу предлагается принять пакет новых законопроектов. Среди них – законодательные нововведения по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, архивного дела, а также о ратификации ряда международных соглашений.

#мажилис #пленарное заседание #повестка #бюро Мажилиса

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