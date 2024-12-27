КГД предупредил казахстанцев о фальшивых уведомлениях

Цифровизация,Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В ведомстве рекомендуют гражданам проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет Stopfake.kz, комитет госдоходов РК предупредил казахстанцев о распространении фейковых уведомлений о задолженностях и напомнил, что рассылка сообщений на электронные почты налогоплательщиков через информационные системы комитета не осуществляется. 

На сегодня интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком «Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах» на электронные адреса или в виде сообщения в соцсетях налогоплательщиков.

«КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму. Информационные системы КГД направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет портала «Электронное правительство» и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает в виде подписанной PDF-формы на свою электронную почту через КНП или ПЭП», – говорится в сообщении пресс-службы КГД РК.

В ведомстве рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять достоверность полученных сообщений.

#КГД #госдоходы #уведомления #предупреждения

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