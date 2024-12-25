КГД предупредил казахстанцев о фейковых уведомлениях

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В ведомстве обратились к гражданам с важным заявлением, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком «Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах» на электронные адреса или в виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков.

КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК, номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму.

«Информационные системы КГД направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет портала «Электронного правительства» и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает через подписанную PDF форму на свою электронную почту посредством КНП или ПЭП», – говорится в официальном сообщении.

В этой связи, КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.

Там же добавили, что рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется.

#предупреждение #КГД #мошенники #фейки

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