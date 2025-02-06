Кино и музыка, дизайн и мода...

В Москву съехались делегации из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и стран – партнеров организации, в числе которых с 2025 года числится и Казахстан.

В рамках саммита состоялось пленарное заседание «Креативные индустрии в период глобальных транс­формаций» с участием вице-министра культуры и информации РК Евгения Кочетова.

Он рассказал своим зарубежным коллегам о развитии креативных индустрий в Казахстане и мерах государственной поддержки данного экономического сектора. Евгений Кочетов выразил надежду, что взаимо­действие в рамках БРИКС будет способствовать дальнейшему укреплению креативной экономики.

В составе казахстанской делегации были также представители местных исполнительных органов, курирующих креативный сектор, и руководители креативных хабов.

Цель международной встречи – обсуждение и продвижение экономического потенциала креативного сектора, нетворкинг и обмен опытом в таких направлениях, как архитектура и урбанистика, IT, кино, видео и фотография, музыка, дизайн и мода, современное искусство.