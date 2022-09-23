Кино и праздник

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева принял поправки в Закон «О праздниках в РК», согласно которым национальным праздником стал День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. День Первого Президента – 1 декабря, отныне исключен из списка государственных праздников.

Предваряя рассмотрение повестки заседания, Маулен Ашимбаев подвел итоги работы VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отметив исключительную содержательность форума и высокий уровень его участников.

– Религиозные лидеры высказали важные мысли и послания в поддержку мира и диалога с трибуны съезда. Определены роль и потенциал религий в преодолении геополитических вызовов, прекращении конфликтов и укреплении мира. Надеюсь, все мы и дальше будем эффективно работать на благо нашей страны, – отметил Маулен Ашимбаев и выразил приз­нательность сенаторам за активное участие в работе съезда.

Итак, поправки в законодательство по вопросам кинематографии, культуры и праздников направлены на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики в сфере культуры и кинематографии. Кроме изменений и дополнений в Закон «О праздниках в РК», предлагается внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы: государственная финансовая поддержка сферы кинематографии, систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-техничес­кой базы сферы кинематографии, государственная поддержка дуб­ляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра. Соответствующими нормами предлагается расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии, законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино, государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах.

– Положения закона составляют правовую основу для дальнейшего развития отрасли кинематографии. Новые нормы позволят на высоком уровне проводить культурно-массовые мероприятия, широко прославлять историю и культуру нашего народа. Также в соответствии с законом 25 октяб­ря утверждается национальным праздником – Днем Республики. Это историческое и важное решение. Поэтому мы поддержали это предложение, – заключил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива». Документ нацелен на дальнейшую модернизацию и цифровизацию агропромышленного комплекса, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, расширение сферы использования биоэтанола и др.

Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, сенатор Акмарал Альназарова заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан. Она отметила, что действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств населению, не дал ожидаемых результатов. Напротив, вход эффективных препаратов в страну крайне усложнен, создан дефицит ряда жизненно важных лекарств, произошел уход с рынка страны целых фармакологических групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, имеющего социальную значимость.

– 1 735 наименований, в основном недорогих и востребованных медикаментов, покинули рынок за последние три года. Цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по отношению к оригиналам, так как механизм 10–30-процентного снижения цены полноценно не работает. При всем этом отсутствует мониторинг ценового поведения лекарственных средств и не моделируются возможные риски, – сказала Альназарова.

Особое беспокойство вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых медикаментов, отметила сенатор. Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат норэпинефрин длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия регистрации, что создавало риски для тяжелой группы пациентов. В течение нескольких лет по этой же причине пациенты, среди которых и дети, не имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых, эндокринологических, противоэпилептических препаратов, что приводит к вынужденным перерывам в лечении и развитию рецидивов.

– Основная причина такой ситуации – низкая стоимость вкупе с небольшой потребностью в масштабах страны. В связи с чем зарубежным производителям невыгодно ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой ценовой привлекательности. В целом этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования, – считает депутат.

Депутат Андрей Лукин обвинил поставщиков, владельцев рынков и сахарные центры в ценовом сговоре, а госорганы – в бездействии, и обратил внимание Правительства на проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков страны на предмет обоснованности формирования стоимости социально значимых продовольственных товаров. Так, по его информации, имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие.

– Все это влияет на рост цен. По официальным данным, на сегодня цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов, – сказал сенатор.

Так, сахарными центрами городов Семея и Усть-Каменогорска в сговоре с группой поставщиков региона в нарушение статьи 170 Предпринимательского кодекса об антиконкурентных согласованных действиях субъектов рынка искусственно ограничена продажа сахара, что привело к его удорожанию на 40%, то есть до 700 тенге за килограмм (15 февраля т. г. средняя цена на сахар была 300 тенге). Аналогичные признаки антиконкурентных действий при реализации сахара, по мнению Лукина, имеются в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях. Существует монопольная цена за аренду торговых мест и навязывание администрацией рынков кабальных условий, констатировал он.

– К примеру, в Павлодарской области владелец рынка «Квазар», гражданин Германии, предоставляя в аренду коммерческие площади через посредническую компанию, дополнительно взимает с реализаторов социально значимых продовольственных товаров плату за использование и ремонт весов, холодильников, тележек и т. д., запрещая пользоваться своими. В Алматы руководство рынка «Жулдыз» заставляет предпринимателей неофициально, без заключения договоров, выкупать торговые места, которые они арендуют более 15 лет, и много других аналогичных примеров, – отметил сенатор.

В целом, по его словам, признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, то есть любые финансовые требования администрации рынков реализаторы социально значимых продовольственных товаров закладывают в цену потребителям.

– Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в «пассивности» действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше, – констатировал Лукин.

Сенатор также предложил рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных правовых актов, регулирующих торговлю социально значимых продовольственных товаров, законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых рынков за нарушения торговой деятельности, допустившие социальные последствия, а также оцифровать весь процесс реализации социально значимых продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю.