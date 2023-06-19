Кино со смыслом

Проект осуществлен одним из общественных объединений по заказу областного управления по делам религий. Как отметили общественники, сегодня наша молодежь, к сожалению, легко попадает в сети чуждой нашему обществу идеологии религиозного экстремизма и терроризма. Отчасти это от необразованности, отсутствия внимания со стороны родителей. Предоставленные сами себе дети – легкая добыча для разных фанатиков. Вместо того чтобы познавать мир, зомбированные экстремистскими идеями молодые люди закрываются от него, сами себя ограничивают, загоняя в религиозные рамки. Чтобы вернуть их в общество, ведется работа на разных уровнях, доступный кинотеатр – одно из направлений.

Как рассказал руководитель областного управления по делам религий Хайрулла Кушкалиев, главная цель кинотеатра – оградить атырау­ских парней и девушек от ошибочного шага. Для этого нужно возрождать национальное самосознание, духовные ценности, воспитывать любовь к родному краю. Отобранные для показа картины пропагандируют семейные и национальные ценности, призывают к единству общества. Фильмы со смысловой нагрузкой, чтобы зритель после просмотра сделал для себя правильные выводы.

– Кинотеатр под открытым небом будет функционировать три раза в неделю. На открытие пришли более полусотни горожан, многие семьями. Для показа мы выбрали фильмы «Суперагент», «Я – робот», «Пәруана» и «Анамның иесі». Также по многочисленным просьбам зрителей по воскресеньям мы будем показывать мультфильм «Қажмұқан». Людям проект нравится, они с удовольствием приходят, – отметил руководитель общественного объединения Дархан Айтмагамбетов.

Как рассказала одна из горожанок, они с удовольствием посмотрели фильм «Пәруана», который их впечатлил до глубины души:

– Тяжелый фильм. Если бы атырау­ские девушки, закутанные сегодня в черное, осознавали, чем опасно их увлечение... Думаю, все зрители испытали сильные чувства. А еще рада, что для детей организаторы поставили казахский мультфильм. Сегодня билеты в кинотеатр дорогие, и это хороший вариант семейного досуга.

Кстати, короткометражный фильм «Пәруана» был снят по инициативе областного управления по делам религий. В фильме рассказывается о проблеме, которая превратилась в болезнь целого общества, через судьбу женщины. Она отправилась в Сирию в поисках истины, а затем поняла, что заблудилась, и чего ей только ни пришлось пережить, пока она смогла вернуться на Родину.