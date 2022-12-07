Кинофестиваль "Евразия" возвращается в Алматы после двухлетнего перерыва

Культура

После двухлетнего перерыва в Алматы возвращается кинофестиваль «Евразия» – в город, где он был основан в 1998 году и в котором с успехом прошло большинство предыдущих фестивалей.

Фото пресс-службы ГЦПНК

С 12 по 18 декабря в Алматы пройдет XVI Международный кинофестиваль «Евразия». В этом году Государственный центр поддержки национального кино выступает одним из партнеров фестиваля, и сразу 11 фильмов, снятых при содействии ГЦПНК, участвуют в работе «Евразии», сообщает Kazpravda.kz, со ссылкой на ГЦПНК.

Президентом кинофестиваля стал известный кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов.

"Всем известно, что в период пандемии было приостановлено большинство культурных мероприятий, отменены фестивали, концерты, закрыты кинотеатры. Сегодня ситуация меняется и после двухлетнего перерыва к нам возвращается кинофестиваль «Евразия»! И возвращается в Алматы – город, где он был основан в 1998 году и в котором с успехом прошло большинство предыдущих фестивалей", - говорит Амиркулов.

Фестиваль откроется мировой премьерой фильма Сабита Курманбекова «Боран», снятого при содействии ГЦПНК по заказу Министерства культуры и спорта РК. Картина участвует в международном конкурсе, где кроме нее представлены еще 14 работ из Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, России, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, включая еще одну ленту из Казахстана – фильм «Братья», также снятый при содействии ГЦПНК. Картина молодого режиссера Дархана Тулегенова совсем недавно взяла специальный приз жюри на престижном кинофестивале Oldenburg International Film Festival в Германии.

Кроме международной на нынешней «Евразии» будет еще одна программа – национальный конкурс, куда вошли 15 лучших отечественных фильмов, снятых за последние два года.

В Национальном конкурсе представлены такие фестивальные хиты, как «Акын» Дарежана Омирбаева, взявший приз за режиссуру на Токийском кинофестивале, «Схема» Фархата Шарипова – обладатель Гран-при в секции Generation Берлинале-2022 и «От» Айжан Касымбек, собравший целую охапку наград на международных смотрах.

Также здесь будут показаны «Дос-Мукасан» Айдын Сахаман, недавно ставший самым кассовым фильмом ГЦПНК, «Жизнь» Эмира Байгазина, выдвинутый в этом году от Казахстана на «Оскар», «Паралимпиец» Алдияра Байракимова и «Мама, я живая» Азиза Заирова. Кроме того, ожидается мировая премьера фильма «Ауыл» Серика Апрымова.

Вне конкурса пройдут показы программы «Особое событие», которая представит ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров, включая фильмы-юбиляры. Также будет программа «Открытие новых имен», посвященная современному короткометражному казахстанскому кино. Она будет включать показы 15 лучших фильмов молодых режиссеров, снятых в 2020–2022 годах. В этой программе представлен еще один фильм, снятый при поддержке ГЦПНК – короткометражная картина «Горячее озеро» Аруана Анартаева.

«С момента основания фестиваля сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, выросших на традициях «Евразии». Сегодня казахстанский кинематограф достиг такого уровня, что для него был выделен отдельный национальный конкурс. В нем будут соревноваться как фильмы, участвовавшие и побеждавшие на международных кинофестивалях, так и картины, имевшие успех у широкой аудитории», - отмечает программный директор фестиваля, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева.

Из других мероприятий фестиваля можно выделить программу Work-In-Progress, которая презентует отечественные ленты, находящиеся на стадии производства. Она особенно будет интересна для продюсеров и отборщиков кинофестивалей. Пройдут обучающие мастер-классы и тренинги с мэтрами киноиндустрии. И, конечно, будет организовано проведение «Круглых столов» и пресс-конференций с членами жюри, зарубежными и казахстанскими участниками фестиваля.

На фестивале будут работать три жюри. В состав жюри Международного конкурса под председательством известного узбекского режиссера и сценариста Али Хамраева вошли казахстанско-российский режиссер Сергей Дворцевой, кыргызский режиссер, сценарист и продюсер Эрнест Абдыжапаров, грузинский режиссер Русудан Глурджидзе и казахстанский режиссер Талгат Теменов.

Жюри Национального конкурса возглавляет Лайла Пакалниня – кинорежиссер и сценарист из Латвии. Вместе с ней будут работать Хана Махмальбаф – иранский режиссер и сценарист, Сано Синдзю – японский продюсер, режиссер и сценарист, Милко Лазаров – болгарский режиссер, сценарист, продюсер и Олег Борецкий – казахстанский киновед, член Ассоциации кинокритиков Казахстана.

Также будет представлено жюри Международной сети по продвижению азиатского кино (NETPAC), куда вошли председатель жюри Нада Азхари-Гийон из Франции, Шарофат Арабова из Таджикистана и Султан Усувалиев из Кыргызстана.

Церемонии официального открытия и закрытия фестиваля состоятся в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.

Кинопоказы пройдут в кинотеатре Kinopark 16 (ТРЦ Forum). Вход свободный.

Подробности на сайте https://eurasiaiff.org/

 

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