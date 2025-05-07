Кинолог – это призвание

Военное дело
3
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Как известно, собака для человека – верный и на­дежный друг. Между ними существует особая связь, которую не всегда можно описать словами. Достаточно вспомнить всеми любимые фильмы «Белый Бим Черное ухо» и «Хатико», где хорошо показана не знающая границ преданность четвероногих. А еще собаки могут быть незаменимыми напарниками на службе, где человек и его лохматый товарищ становятся единым целым и готовы к любым рискованным заданиям ради безопасности и спокойствия граждан.

фото пресс-службы Национальной гвардии МВД РК

Интуиция и острое обоняние собаки сделали из нее лучшего сыщика. Даже в условиях стремительного развития технологий самые современные приборы не могут заменить пса в поиске людей, наркотических и взрывчатых веществ. А все дело в уникальных способностях животного: у собак 230 млн обонятельных клеток, что в 23 раза больше, чем у человека. Именно это преимущество, которым наделила сама природа, делает собак поисковиками, спасателями и сыщиками.

Однако не каждая собака может стать служебной. Выбор и подготовка четвероногих напарников начинается с самого раннего возраста. Щенков отбирают по породным признакам, уровню активности, гибкости, умению воспринимать команды и сообразительности. К примеру, самыми востребованными породами чаще всего становятся немецкая, бельгийская, восточноевропейская и среднеазиатская овчарки, а также лабрадоры.

Каждая из этих пород имеет свои особенности и специализацию. Например, лабрадоры отлично проявляют себя в поис­ке наркотиков, а овчарки чаще используются для охраны и задержания преступников.

При воинской части 5517 регио­нального командования «Батыс» в 1998 году был создан кинологичес­кий городок, который и по сей день служит центром подготовки специалистов-кинологов и служебных собак. Здесь лохматые сыщики тренируются и проходят комплексную подготовку. У каждой из собак есть отдельная клетка, индивидуальный график занятий и собственный кинолог. К слову, занятия с питомцем строятся с учетом особенностей животного и уровня его подготовки.

Территория городка оборудована тренировочными зонами: лестницы, полосы препятствий, макеты автомобилей и зданий. Все это нужно для того, чтобы собака могла тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальной службе. А еще здесь регулярно проводятся выезды на полигоны и природу. Это необходимо для отработки и закрепления навыков поиска людей и предметов.

Говоря о кинологах, нельзя не отметить, что их работа – не просто профессия, а самое настоящее призвание. Кинолог и собака проводят вместе почти весь день. С утра – совместная прогулка, плавно переходящая в тренировки. Затем время ухода и кормления питомца, а после – подготовка к службе, обучение специальным кинологическим приемам. Во второй половине дня специалисты обмениваются опытом и обсуждают новые методы и подходы с коллегами.

Четвероногие сыщики тренируются по определенному графику, куда входит минимум девять занятий в месяц, тогда как настоящие профессионалы занимаются гораздо чаще, в том числе и по выходным. Это позволяет укрепить связь с напарником, развивать и усиливать свои навыки. В целом от уровня подготовки и доверия между человеком и служебной собакой во многом зависит успех кинологических операций.

Яркий тому пример – история настоящей дружбы Жандоса Абылханова и его подопечной. Младший сержант кинологичес­кой службы воинской части 5517 регионального командования «Батыс» служит в Национальной гвардии МВД РК с 2023 года. Его напарником стала служебная собака по кличке Альфа – специалист по охране общест­венного порядка.

По словам кинолога, Альфа попала к нему на обучение еще щенком, и за годы совместной службы между ними сформировались не просто рабочие отношения, а настоящая дружба и неразрывная связь.

– Альфа для меня стала не только надежным помощником, но и полноправным членом семьи, – с нескрываемой теплотой рассказывает младший сержант. – Каждый день я прихожу на службу в 8.00 утра, а в 8.30 мы с Альфой отправляемся на прогулку. Потом тренируемся, и я привожу в порядок ее вольер. Затем следует время корм­ления и отдыха. Два часа в день строго отводятся на профессиональную дрессировку, где Альфа обучается через игру. Ее любимая игрушка – это мяч, пропитанный запахом взрывчатки. Такая методика помогает быстрее и точнее запоминать запахи.

По словам Жандоса Абылханова, если Альфа находит спрятанный предмет с нужным запахом, в качестве награды она получает игрушку. Со временем эту игрушку постепенно убирают, а собаку приучают подавать определенные сигналы – сесть, залаять, поцарапать или лечь рядом с находкой. Одним словом, точно указать мес­то. Как признается кинолог, он с детства мечтал стать военным и при этом очень хотел работать с собаками.

– Помню, как я с интересом смот­рел фильмы о пограничниках, наблюдал за тем, как дрессируют и обучают служебных собак, и стремился освоить профессию кинолога. Сегодня я с гордостью могу сказать, что уже почти два года служу в рядах Национальной гвардии и занимаюсь любимым делом, – поделился кинолог.

В среднем служебная собака живет 8–10 лет. То, как долго она сохраняет свою активность на службе, напрямую зависит от ухода и отношения к ней специалиста-кинолога, впрочем, то же можно сказать и об отношениях между всеми живыми существами. Если человек относится к четвероногому напарнику с уважением, вниманием и любовью, то пес отдает себя службе без остатка.

#Нацгвардия #кинолог #Альфа #Жандос Абылханов

Популярное

Все
Фестиваль на родине тюльпанов
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
В знак благодарности
В Астане проходит выставка «Театр на фронте: берег надежды»
Подвиг без срока давности
Будущее казахского балета
О боях, любви и... подарке
Мы – наследники победителей!
Казах, покоривший небо
Пример патриотизма и преданности науке
Новеллы ужесточают ответственность
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Международная автовыставка начала свою работу в столице
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Мангистау делает ставку на автотуризм
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
К тюркским корням: как развивают татарскую культуру в Казахстане
Книголюбы, объединяйтесь!
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Ветер, ветер! Ты могуч...
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
Найдут покой в родной земле
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов

Читайте также

В гостях у стражей неба
Молодые пограничники приняли присягу
Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии с…
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патри…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]