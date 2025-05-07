Кинолог – это призвание
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Как известно, собака для человека – верный и надежный друг. Между ними существует особая связь, которую не всегда можно описать словами. Достаточно вспомнить всеми любимые фильмы «Белый Бим Черное ухо» и «Хатико», где хорошо показана не знающая границ преданность четвероногих. А еще собаки могут быть незаменимыми напарниками на службе, где человек и его лохматый товарищ становятся единым целым и готовы к любым рискованным заданиям ради безопасности и спокойствия граждан.