Интуиция и острое обоняние собаки сделали из нее лучшего сыщика. Даже в условиях стремительного развития технологий самые современные приборы не могут заменить пса в поиске людей, наркотических и взрывчатых веществ. А все дело в уникальных способностях животного: у собак 230 млн обонятельных клеток, что в 23 раза больше, чем у человека. Именно это преимущество, которым наделила сама природа, делает собак поисковиками, спасателями и сыщиками.

Однако не каждая собака может стать служебной. Выбор и подготовка четвероногих напарников начинается с самого раннего возраста. Щенков отбирают по породным признакам, уровню активности, гибкости, умению воспринимать команды и сообразительности. К примеру, самыми востребованными породами чаще всего становятся немецкая, бельгийская, восточноевропейская и среднеазиатская овчарки, а также лабрадоры.

Каждая из этих пород имеет свои особенности и специализацию. Например, лабрадоры отлично проявляют себя в поис­ке наркотиков, а овчарки чаще используются для охраны и задержания преступников.

При воинской части 5517 регио­нального командования «Батыс» в 1998 году был создан кинологичес­кий городок, который и по сей день служит центром подготовки специалистов-кинологов и служебных собак. Здесь лохматые сыщики тренируются и проходят комплексную подготовку. У каждой из собак есть отдельная клетка, индивидуальный график занятий и собственный кинолог. К слову, занятия с питомцем строятся с учетом особенностей животного и уровня его подготовки.

Территория городка оборудована тренировочными зонами: лестницы, полосы препятствий, макеты автомобилей и зданий. Все это нужно для того, чтобы собака могла тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальной службе. А еще здесь регулярно проводятся выезды на полигоны и природу. Это необходимо для отработки и закрепления навыков поиска людей и предметов.

Говоря о кинологах, нельзя не отметить, что их работа – не просто профессия, а самое настоящее призвание. Кинолог и собака проводят вместе почти весь день. С утра – совместная прогулка, плавно переходящая в тренировки. Затем время ухода и кормления питомца, а после – подготовка к службе, обучение специальным кинологическим приемам. Во второй половине дня специалисты обмениваются опытом и обсуждают новые методы и подходы с коллегами.

Четвероногие сыщики тренируются по определенному графику, куда входит минимум девять занятий в месяц, тогда как настоящие профессионалы занимаются гораздо чаще, в том числе и по выходным. Это позволяет укрепить связь с напарником, развивать и усиливать свои навыки. В целом от уровня подготовки и доверия между человеком и служебной собакой во многом зависит успех кинологических операций.

Яркий тому пример – история настоящей дружбы Жандоса Абылханова и его подопечной. Младший сержант кинологичес­кой службы воинской части 5517 регионального командования «Батыс» служит в Национальной гвардии МВД РК с 2023 года. Его напарником стала служебная собака по кличке Альфа – специалист по охране общест­венного порядка.

По словам кинолога, Альфа попала к нему на обучение еще щенком, и за годы совместной службы между ними сформировались не просто рабочие отношения, а настоящая дружба и неразрывная связь.

– Альфа для меня стала не только надежным помощником, но и полноправным членом семьи, – с нескрываемой теплотой рассказывает младший сержант. – Каждый день я прихожу на службу в 8.00 утра, а в 8.30 мы с Альфой отправляемся на прогулку. Потом тренируемся, и я привожу в порядок ее вольер. Затем следует время корм­ления и отдыха. Два часа в день строго отводятся на профессиональную дрессировку, где Альфа обучается через игру. Ее любимая игрушка – это мяч, пропитанный запахом взрывчатки. Такая методика помогает быстрее и точнее запоминать запахи.

По словам Жандоса Абылханова, если Альфа находит спрятанный предмет с нужным запахом, в качестве награды она получает игрушку. Со временем эту игрушку постепенно убирают, а собаку приучают подавать определенные сигналы – сесть, залаять, поцарапать или лечь рядом с находкой. Одним словом, точно указать мес­то. Как признается кинолог, он с детства мечтал стать военным и при этом очень хотел работать с собаками.

– Помню, как я с интересом смот­рел фильмы о пограничниках, наблюдал за тем, как дрессируют и обучают служебных собак, и стремился освоить профессию кинолога. Сегодня я с гордостью могу сказать, что уже почти два года служу в рядах Национальной гвардии и занимаюсь любимым делом, – поделился кинолог.

В среднем служебная собака живет 8–10 лет. То, как долго она сохраняет свою активность на службе, напрямую зависит от ухода и отношения к ней специалиста-кинолога, впрочем, то же можно сказать и об отношениях между всеми живыми существами. Если человек относится к четвероногому напарнику с уважением, вниманием и любовью, то пес отдает себя службе без остатка.