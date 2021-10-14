Кинологи отрабатывают навыки

Семинар проходит на базе Регионального учебного центра Академии гражданской защиты им. Малика Габдуллина, который располагается в пригороде Актобе, в селе Курашасай. Цель мероприятия – определение уровня готовности кинологических расчетов спасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также совершенствование их профессиональных навыков.

В ходе занятий предусмотрены обмен опытом, ознакомление с современными методами ведения поисково-спасательных работ в условиях чрезвычайной ситуации.

Всего в сборах принимают участие 49 кинологов и 46 собак-спасателей. С первых же дней участников мероприятия ждал ряд испытаний, среди которых навыки поисково-спасательной работы в природной и техногенной среде. Кинологам с утра и до вечера предстоит оттачивать технику прохож­дения всевозможных этапов.

Среди хвостатых спасателей в основном лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки. Эти породы, по словам заместителя начальника ДЧС Актюбинской области Кайрата Касыма, больше всего подходят для работы с людьми в чрезвычайных ситуациях.

Овчарки – рабочие и служебные собаки, способные вынести большие нагрузки. А лабрадоры славятся своим кротким нравом и дружелюбием по отношению к человеку, что является важнейшим фактором в работе с пострадавшими.

Республиканский учебно-тренировочный сбор кинологов спасательных отрядов продлится в течение четырех дней.