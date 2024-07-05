Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании

В мире, Европа, Политика
146
Айман Аманжолова
[email protected]

Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах

Фото: Reuters

Четыре года назад Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС.

С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.

Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.

Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.

Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.

Он был одним из четырех детей в рабочей семье: его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать – медсестрой. Все члены семьи нового британского премьера были убежденными сторонниками Лейбористской партии. Собственно, его и назвали Киром в честь ее основателя и первого лидера, шотландского шахтера Кира Харди.

 

 

#Великобритания #новый #премьер-министр #Кир Стармер

Популярное

Все
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
В эпоху глобальных сдвигов
ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию
Пример сплоченности и взаимопомощи
Мультипликативный эффект стабильности
Ключевой вопрос
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
Специалисты водного хозяйства будут повышать квалификацию в Китае
Он был гордостью отечественной музыки
«Мед и немного полыни»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом
Опубликовано выступление президента на саммите «ШОС плюс»
Сунак покидает пост премьера Великобритании
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]