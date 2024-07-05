Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании

Под его руководством Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах
Четыре года назад Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС.
С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.
Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.
Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.
Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.
Он был одним из четырех детей в рабочей семье: его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать – медсестрой. Все члены семьи нового британского премьера были убежденными сторонниками Лейбористской партии. Собственно, его и назвали Киром в честь ее основателя и первого лидера, шотландского шахтера Кира Харди.