Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании

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Четыре года назад Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС.

С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.

Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.

Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.

Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.

Он был одним из четырех детей в рабочей семье: его отец был слесарем-инструментальщиком на заводе, а мать – медсестрой. Все члены семьи нового британского премьера были убежденными сторонниками Лейбористской партии. Собственно, его и назвали Киром в честь ее основателя и первого лидера, шотландского шахтера Кира Харди.