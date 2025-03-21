Кирсти Ковентри возглавила Международный Олимпийский комитет

В мире,Спорт
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Министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК. Также впервые организацию возглавил представитель африканского континента

Фото: пресс-служба НОК РК

Национальный олимпийский комитет РК сообщил об избрании десятого президента Международного Олимпийского комитета, передает Kazpravda.kz

Голосование состоялось в рамках 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция).

Так, Кирсти Ковентри сменит на этом посту Томаса Баха, который занимал должность президента с 2013 года, а в феврале 2025-го его решение уйти в отставку было поддержано Исполкомом МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом Международного Олимпийского комитета. Также впервые организацию возглавил представитель африканского континента.

Официальная передача полномочий от Томаса Баха к Кирсти Ковентри состоится 23 июня 2025 года.

В свою очередь, на этой же сессии Томас Бах был единогласно избран почетным президентом МОК на пожизненный срок. Он займет эту должность после завершения своего президентского срока 23 июня 2025 года.

Инициативу выдвинула первый вице-президент МОК Николь Хуверц от имени Исполкома организации. Члены МОК поддержали предложение единогласно.

Выбор Баха на почетную должность стал признанием его вклада в развитие олимпийского движения.

#президент #избрание #МОК #Кирсти Ковентри

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