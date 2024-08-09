Кишида не приедет в Астану

Политика
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Айман Аманжолова
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Также он отменил визиты в Узбекистан и Монголию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Японии принял такое решение в связи с угрозой мощного землетрясения в районе японских островов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида принял решение отменить турне по странам Центральной Азии, в ходе которого он должен был принять участие во встрече глав государств Центральной Азии в Казахстане, из-за угрозы мощного землетрясения в районе японских островов. Об этом сам глава японского правительства сообщил журналистам.

«Было принято решение отменить визиты в страны Центральной Азии и Монголию», - заявил Кишида журналистам, подчеркнув, что в ближайшую неделю все силы правительства будут направлены на мониторинг ситуации и подготовку к возможному мощному землетрясению в разломе Нанкай.

Глава японского правительства также отметил, что власти будут активно работать над предотвращением распространения в интернете ложной информации по теме возможного землетрясения.

Кишида планировал 9-10 августа посетить Казахстан с официальным визитом и принять участие в первом саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония». На 10 августа были намечены его переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Также в рамках турне Кисида намеревался посетить Узбекистан и Монголию.

На протяжении последних лет большую обеспокоенность у японских сейсмологов вызывает вероятность землетрясения в разломе Нанкай, который находится к юго-востоку от побережья центральной части острова Хонсю.

8 августа на юго-западе произошло землетрясение магнитудой 7,1, после которого сейсмологи объявили о росте вероятности подземных толчков в разломе Нанкай.

Землетрясения магнитудой около 8,0 происходят там примерно раз в 100-200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8,0 или 9,0 в течение ближайших 30 лет составляет 70-80%. В этом случае пострадает значительная часть Японии, а на ее восточное побережье обрушится цунами высотой более 30 м. 

Ранее премьер-министр Японии опубликовал статью в Казахстанской Правде. 

 
#казахстан #Япония #визит #отмена #Кишида

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