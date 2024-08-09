Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана

Японию и регион Цент­ральной Азии, прежде всего Казахстан, связывают азиатские природные особенности и культура, а начало истории взаимоотношений посредством Шелкового пути насчитывает более тысячи лет. Несмот­ря на тысячи километров моря и суши, разделяющих Японию и Центральную Азию, мы издавна питали чувство культурной и этнической близости друг к другу.

После обретения странами Центральной Азии независимос­ти Япония в 1992 году раньше других установила дипломатичес­кие отношения с каждой из них. С тех пор на протяжении более 30 лет Япония последовательно поддерживает Центральную Азию и остается ее другом.

Осознавая важность Цент­ральной Азии, Япония стала первой страной в мире, запустившей в 2004 году формат взаимодействия «Центральная Азия плюс Япония». В рамках этого форма­та, начиная с первой встречи министров иностранных дел, состоявшейся в Казахстане, в Астане, под председательством тогдашнего министра иностранных дел господина Токаева, к настоящему времени было проведено девять встреч министров иностранных дел.

Я сам в качестве министра иностранных дел неоднократно участ­вовал в дискуссиях с коллегами из Центральной Азии, в 2014 году принял участие в 5-й встрече министров иностранных дел (в Кыргызской Республике) и в 2017 году – в 6-й встрече минист­ров иностранных дел (в Туркменистане). За эти 20 лет в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония» непрерывно продолжающиеся многочисленные политические контакты и обмены между людьми стали прочной связующей нитью.

Сегодня Центральная Азия достигла устойчивого экономического развития, и все больше возрастает ее значимость как торгового пути, соединяющего Европу и Азию. Одновременно мы также осознаем, что изменения международной обстановки оказывают влияние на Центральную Азию. Именно сейчас, когда обстановка вокруг Центральной Азии претерпевает быстрые изменения, нам, как партнерам, которые поддерживают и укреп­ляют свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, необходимо и дальше укреплять формат Диа­лога «Центральная Азия плюс Япония».

С этой точки зрения в этом году, когда Диалог «Центральная Азия плюс Япония» отмечает свое 20-летие, проведение первой встречи на высшем уровне в данном формате здесь, в Казахстане, является чрезвычайно своевременным событием.

Страны Центральной Азии, наделенные богатыми энергетическими и минеральными ресурсами, молодым и наполненным энергией человеческим капиталом, достигли высоких темпов роста ВВП и привлекают внимание всего мира своим потенциалом для дальнейшего экономического роста. Чтобы обеспечить дальнейшее развитие для следующего поколения, важны диверсификация и экологизация промышленности, улучшение консолидации, подготовка кадров и так далее.

Учитывая это, на нынешнем саммите на высшем уровне Япония вместе со странами Центральной Азии выступает с новыми инициативами сотрудничества для следующего поколения в трех приоритетных областях:

1) «экологичность и устойчивость», которая будет способствовать переходу к новой модели развития в регионе;

2) «взаимосвязанность», которая будет способствовать укреплению связей внутри региона и между Центральной Азией и миром;

3) «развитие человеческих ресурсов» в таких областях, как деловые человеческие ресурсы и реализация прав и возможнос­тей женщин.

Например, в отношении Казахстана в ответ на сильное наводнение в 2024 году наша страна незамедлительно направила специалистов по плотинам и водохранилищам, которые и сейчас продолжают сотрудничать, чтобы добиться скорейшего восстановления. Также для широкого обмена мнениями и опытом в Японию были приглашены специалисты по предотвращению стихийных бедствий. Кроме того, мы оказываем медицинскую поддержку и осуществляем подготовку медицинского персонала для пострадавших в городе Семее (бывший Семипалатинск) от ядерных испытаний.

Также, опираясь на прошлый опыт в области международного сотрудничества, Япония оказала поддержку Казахстанскому агентству международного развития KazAID, которое обеспечивает сотрудничество в области регио­нального развития, в наращивании потенциала его сотрудников. Мы очень рады, что такой вклад Японии в прошлом служит основой для нынешнего развития Казахстана.

Основываясь на таких результатах прочного сотрудничества в рамках выдвинутой инициативы, сотрудничество между Японией и Центральной Азией, Японией и Казахстаном вступает в новую эру.

Во время этого визита в Казахстан я еще раз убедился в том, что мы стоим на прочном фундаменте, созданном, защищенном и взращенном нашими предшественниками: объединенная Шелковым путем история взаимоотношений между Японией и Центральной Азией, насчитывающая более тысячи лет; cвязи между Японией и Цент­ральной Азией, развивающиеся с момента обретения странами Центральной Азии независимости; достижения дружбы и сотрудничества, накопленные в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония».

Я рад тому, что на фундаменте совместно пройденной истории Японии и Центральной Азии, Японии и Казахстана состоится первый саммит на высшем уровне Диалога «Центральная Азия плюс Япония» здесь, в Астане.

На основе выдвинутых новых инициатив Японией и Центральной Азией путем построения отношений взаимовыгодного сотрудничества жду с нетерпением, когда Япония и Центральная Азия, Япония и Казахстан будут работать рука об руку и идти вмес­те по пути создания будущего на следующие десять, двадцать и более лет.