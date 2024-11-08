КИСИ открыл восемь региональных представительств

Впервые главный think tank страны открыл представительства в восьми регионах – Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Акмолинской областях, области Абай и городе Алматы. Для развития региональной сети в 2024 году при КИСИ создан отдел по работе с регионами.

Как отметил директор КИСИ Ерлан Тукумов на презентации региональной сети, открытие представительств института – это важная инициатива, направленная на укрепление аналитического потенциала регионов.

По мнению Еркина Тукумова, развитие региональной сети позволит повысить межрегиональную координацию, КИСИ сможет получать оперативные и достоверные данные «из первых рук», через своего представителя в регионах, отслеживать динамику социально-экономического развития страны в разрезе регионов. Все это в конечном итоге повысит качество и прикладную пользу аналитических и социологических продуктов, подготавливаемых КИСИ.

– Как неоднократно подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, одним из ключевых приоритетов государственной политики является всестороннее развитие регионов. «Сильные регионы – сильная страна» – это не просто красивые слова, а определяющая формула модернизации нашей страны. В связи с этим крайне важно проводить качественные и комплексные региональные исследования. Если мы будем видеть реальную картину с мест в экономической и социальной сферах, мы сможем готовить качественную аналитику и разрабатывать комплексные предложения по поддержке и развитию регионов, – подчеркнул Еркин Тукумов.

На презентацию Региональной сети КИСИ в Астане собрались эксперты из восьми представительств института, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители академического и экспертного сообществ.

В рамках мероприятия для региональных представителей был проведен тренинг, направленный на развитие их аналитических и исследовательских навыков. Эксперты КИСИ рассказали своим коллегам о количественных и качественных методах исследования, о видах аналитических документов и их структуре. Участникам тренинга были даны практические советы по планированию исследования. Также была затронута тема информационной безопасности.