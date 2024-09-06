Китай меняется на глазах

Креативная индустрия

Успех китайского креативного рынка ни у кого не вызывает сомнения. Это одна из быстрорастущих отраслей. Ее развитие подстегивают сильная государст­венная поддержка, огромный внут­ренний рынок, роль регионов в стимулировании креативности и инноваций, уникальное сочетание китайских традиций и западных тенденций.

За последние годы сформировались сотни компаний, которые укрепили позиции в высоких технологиях и креативной индустрии.

Мастером больших изображений и инсталляций называют в Китае Guangzhou Leafun Culture Science and Technology Company Li Feng. Компания основана в 1997 году и специализируется в сфере культуры и творчества.

С философией интеграции культуры с технологиями она предоставляет клиентам инновационные решения и всестороннюю техническую поддержку для художественных и культурных мероприятий, строительства объектов культуры, культурного и развлекательного туризма, творческих выставок и городских культурных ландшафтов на основе своего опыта в профессиональных аудиоустройствах, освещении, видеопродукции и интегрированном управлении.

Уже через год после основания, в 1998 году, компания создала первый LD-экран, сделав прорыв в этой сфере. Постепенно развитие технологии позволило сократить разрыв между пикселями и добиться сплошного изображения на мониторе.

Чтобы люди понимали, от чего отталкивались специалисты и какого результата смогли достичь, в выставочном зале компании посетителям демонстрируют, каким было изображение на тот момент и насколько оно улучшилось благодаря усилиям специалистов отдельно взятой команды энтузиастов.

Здесь представлены новейшие технологические продукты, вызывающие восхищение не только у неискушенных посетителей, но и у специалистов отрасли. Разработанные технологии позволяют создавать световые шоу, используя виртуальное новейшее световое оборудование, специальные эффекты и декорации.

Компания преуспела в худо­жественной LD-подсветке зданий и использовании различных совре­менных технологий, культурном туризме, вычислительных технологиях, связанных с ИИ и компьютерными играми. Это лидер отрасли, обслуживающий самые значимые мероприятия региона.

Первую художественную подсветку телевизионной башни Шанхая, высота которой 600 мет­ров, делала Leafun. Все световые эффекты и оформление зимних и летних Олимпийских игр – тоже работа специалистов компании. Оформление новогодней программы на центральном телевидении Китая вот уже четверть века доверяют только профи из Leafun. Она сотрудничает с ведущими режиссерами мира, участвуя в постановках шоу и страновых мероприятиях.

Для самой популярной в мире компьютерной игры «Царь обе­зьян» компания делала пространственные вычисления. А искусственный интеллект призван в помощники для возрождения древнего искусства и исконных традиций. Вкупе с широким использованием спецэффектов и креативного подхода получился великолепный результат.

Компания 37 Interactive Enter­tainment, также работающая в Гуанчжоу, входит в тройку самых крутых по производству компьютерных, мобильных и интернет-игр. В ней занято около 4 тыс. сотрудников. Это ее специа­листы, осознавая социальную корпоративную ответственность, специально для детей с аутизмом разработали образовательную компьютерную программу. Она стала первой подобной разработкой в стране. Пока нет еще иностранной версии, но в Китае прог­рамму уже используют 300 тыс. человек. О ее востребованности говорит и тот факт, что в продажу поступила уже третья версия.

37 Interactive Entertainment стремительно ворвалась на рынок креативной индустрии, за считаные годы добилась общест­венного признания и уверенно двигается вперед. На входе в офис компании бросается в глаза лого, выполненное в виде яхты. Оно как бы подчеркивает, что компания 37 Interactive Entertainment выходит в открытое море и готова покорить весь мир.

Символизм здесь на каждом шагу. Например, новый офис имеет 37 этажей и построен в виде перевернутой семерки. Учредители компании родились в 70-х годах и их трое.

Пример успешного развития демонстрирует и Шанхайский международный центр короткометражного видео. Он создан на базе предприятия по производству игральных карт. Двадцать лет назад у местных властей появились претензии к заводу экологического характера.

Завод съехал в 2004 году, построив новые производственные площади. До 2019 года цеха пус­товали, пока компания не стала осваивать новое направление бизнеса, решив попробовать себя в креативной индустрии. К слову, по пути создания индустриальных парков сейчас идут многие отрасли китайской экономики.

Два года ушло на перестройку помещений и трансформацию их под съемочные площадки.

Локации делятся на два основных типа – под домашнюю обстановку и деловую. Спальня, кухня, кафе или школьный класс – каждая комната адаптирована под определенный сюжет. Мультифункциональный антураж, который можно передвигать, конструировать, меняя дизайн помещения. Обстановка максимально реальная, вся бытовая техника рабочая, и при необходимости ею можно пользоваться в ходе съемок.

Создатели говорят, что это очень удобно, когда все собрано в одном месте. И экономично, ведь отпадает необходимость искать нужную по сюжету локацию на стороне, тратя на это время и деньги. Специальное устройство позволяет менять за окном пейзаж, перенося действие сюжета в лес, на автостраду, на улицы города или морской берег.

Есть отдельный зал для съемок любых кадров с дорог. Все происходит непосредственно в павильоне, выезжать на «натуру» не нужно, но отснятые кадры не отличить от уличных. К тому же оператор в студии управляет автомобилем, позволяя актеру полностью сконцентрироваться на роли.

Шанхайский международный центр короткометражного видео, создав такую грандиозную базу, начинал свою деятельность с рек­ламы печатной продукции, пос­тепенно перейдя на телевизион­ную. Потом освоили стриминг, а сейчас наступила новая эра – в Китае бум на съемки коротких сериалов.

Имеющаяся база вполне удовлетворяет запросы компаний, снимающих на базе центра свои продукты. Непосредственно компания использует только малую толику площадей, а остальную часть рекламного парка сдают в аренду.

По информации генерального директора Дун Минчжэ, ежегодный доход компании исчисляется миллионами юаней. Она демонст­рирует устойчивую динамику постоянного роста, а значит, креативная индустрия оказалась делом не просто увлекательным, но и выгодным.

Газеты как люксовый сегмент

В сфере креативной индуст­рии работают сегодня и СМИ Китая. Медиа ищут и находят уникальную форму подачи информации, используя «живой» и предварительно записанный контент. Одним словом, стараются рассказать историю так, чтобы это нашло отклик у людей – читателей и зрителей. Способность выработать подход к разным типам ­аудитории и есть главный критерий оценки работы медиа.

За последние 10 лет в Шанхае закрылось с полсотни газет. Десять из них входили в состав Shanghai United Media Group. Корпорация располагается в здании в 43 этажа. В 1999 году оно построено специально для СМИ, работающих на основе государст­венно-частного парт­нерства.

Часть медиа, оказавшись в кризисной ситуации, перешла на новый формат работы, успешно освоив современные цифровые технологии. Какие-то закрылись, распустив коллектив, или пере­ориентировались на другие виды деятельности.

Примером подобной трансформации может служить газета, ориентировавшаяся на «белые воротнички». Это ее журналис­ты, когда в Китае обнаружилось поддельное детское молоко, провели расследование, посчитав своим долгом защитить молодое поколение.

И все же издание не смогло удержать интерес своих потенциальных читателей. Уйдя из профессии, команда бывших газетчиков нашла себя в другом направлении, озаботившись поставкой телесной, а не духовной пищи.

Бывшие редакторы и журналис­ты работают менеджерами, кто-то подался в блогеры, но основная масса работает в небольших магазинчиках. В Шанхае их уже пять, то есть впору говорить о зарождении новой торговой сети.

Коллектив прекратившей свое существование газеты «Шанхай таймс» тоже ушел в торговлю, наладив продажу продуктов питания. Магазинчик с логотипом газеты, обозначенным на вывеске, расположен на первом этаже Shanghai United Media Group. Клиентами торговой точки являются бывшие коллеги, забегающие выпить чашечку кофе или купить снэк.

Примером нового медиа может служить The Paper. Это очень популярная и авторитетная китайская цифровая газета, принадлежащая и управляемая государст­венной Shanghai United Media Group. Газета была выпущена в июле 2014 года как ответвление издания Oriental Morning Post Шанхайской объединенной медиагруппы.

Издание смогло сохранить себя как СМИ, полностью отказавшись от бумажной версии и уйдя в онлайн. Напоминание о том, что раньше это была привычная нашему пониманию газета, сохранилось только в названии.

The Paper стала своего рода попыткой привлечь читательскую аудиторию из числа пользователей мобильного Интернета, поскольку в начале 2010-х годов доходы от основных бумажных газет по всему Китаю значительно снизились. Новый путь для отдельного взятого издания оказался весьма успешным.

Интернет и цифровой контент принес много удобств и комфорта не только в жизнь людей, но и работу медиа. К примеру, если раньше аудитория газеты составляла 300 тыс. читателей, то с использованием цифровых технологий она увеличилась до 300 млн.

За прошедшие годы The Paper стала очень важной платформой, объединившей блогеров и парт­неров компании. Еже­дневно сообща они публикуют порядка 2 500 материалов. Журналисты ежедневно пополняют контент 680 собственными пуб­ликациями. Всего в медиа работают 700 сотрудников, среди них 400 редакторов и журналистов. Еще 100 человек – технический персонал и столько же – маркетологов.

Вся инфраструктура ориентирована на то, чтобы помочь сотрудникам переориентироваться на работу в цифровом формате. Техническая составляющая в компании очень сильная, что позволяет журналистам непосредственно на рабочем месте осваивать новые технологии и тем самым разнообразить подачу материалов, привлечь новых читателей.

Оборудованы помещения для выхода в эфир стримов, записи сторис, отдельные экспресс-студии для интервью по культуре, городским событиям и современным технологиям.

Особая гордость – VIAR-студия, в создании которой использованы последние технологии в PR-сфере. Продукты, которые здесь создаются, очень популярны, поскольку помогают журналистам и ведущим программ перенестись в любую точку города не выходя из здания корпорации.

Современные медиа сосредоточены на создании онлайн-контента. Помимо электронной газеты есть WeChat-каналы, сайты. Новый тренд китайской журналис­тики – короткое видео. Все это позволяет ориентироваться на более молодую аудиторию, поскольку молодежь больше предпочитает уходить в онлайн. И до читателя информация таким способом доходит намного быстрее.

Директор департамента Shanghai United Media Group Ся Цзюнь

Ежедневно материалы медиа читают до 300 млн человек. Но бывает и намного больше, если происходят какие-то важные события или природные катаклизмы. Так было в начале авгус­та, когда аудитория The Paper выросла до 700 млн читателей. Сильная сторона компании – международные новости. И это подтверждает тот факт, что 10% читателей – жители Америки.

Опыт The Paper свидетельствует о том, что журналисты, на протяжении 20 лет занимавшиеся традиционной журналистикой, в состоянии переориентироваться и овладеть новыми цифровыми технологиями.

Профессия журналиста по-прежнему престижна и уважае­ма в Китае. В Шанхае заработки журналистов выше среднего, а профессия считается доходной.

The Paper, впрочем, как и многие другие медиа, не разрешает своим сотрудникам совместительство, считая, что работа в таком режиме может повлиять на объективность при освещении событий. А вот научная деятельность, преподавание, наоборот, поощряются руководством.

В The Paper нет текучки кадров, вернее, она не особо заметна, хотя время от времени кто-то увольняется, а кто-то приходит. Предпочтение при наборе новых сотрудников отдают выпускникам американских вузов, которые славятся уровнем подготовки специа­листов. Впрочем, выпускников китайских вузов тоже принимают на работу. Тем более что кадры нужны постоянно. Например, для нового издания Sixth Tone, дочернего издания на английском языке.

Компания The Paper заняла достойное место в мире западных массмедиа. В этом году ее журналисты получили право на эксклюзивное интервью с премьер-­министром Японии и премьер-министром Украины.

Сильной стороной медиа является то, что в своих публикациях оно может обрисовать позицию Китая по определенному вопросу, причем она опирается не только на официальные источники, но и на точку зрения аналитиков и общественное мнение. Как результат многие мировые СМИ ссылаются на публикации The Paper, считая ее мнение авторитетным.

– Газеты продолжают читать, это все так же популярно, хотя у каждой из них есть WeChat-канал, – считает директор департамента Shanghai United Media Group Ся Цзюнь. – У традицион­ных газет есть будущее, но тиражи уже не будут такими, как раньше. Они сохранятся как люксовый сегмент, ориентированный на интеллектуалов. Газета – это роскошь. С одной стороны, традиционные СМИ становятся слабее, а с другой – они поддерживаются только рекламой. Нет других источников прибыли, поэтому они ищут дополнительные источники дохода. Это – выпуск креативной продукции, права на интеллектуальную собственность, подготовка форумов и мероприятий от разработки концепции до полной реализации. Это мотивирует расширять сферу деятельности, чтобы оставаться на плаву.

Ся Цзюнь видит миссию журналиста в содействии развитию общества. Его задача – не дать упасть в бездну хаоса и паники, поддерживать движение вперед по пути прогресса.

Китай действительно меняется на глазах, задавая моду и темп переформатирования во всех сферах общественной жизни и экономического развития.