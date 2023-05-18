Китайская компания планирует построить медеплавильный завод в Казахстане

Глава государства принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

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В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане.

Президент отметил, что реализация таких крупных проектов – это результат успешного партнерства между нашими странами.