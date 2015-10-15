Китайцы первыми взломали iOS 9

Команда китайских программистов Pangu первой выпустила утилиту, позволяющую подвергать "джейлбрейку" устройства Apple, работающие на iOS 9, сообщает Kazpravda.kz
Как пишет The Verge, утилита появилась спустя четыре месяца с того момента, как Apple сделала iOS 9 доступной для разработчиков. Как и в случае с "джейлбрейками" под предыдущие iOS, для ее создания авторам потребовалось отыскать уязвимость в операционной системе.
Уточняется, что после запуска ПО от Pangu устройство с iOS 9 становится "непривязанным" (untethered). Это означает, что однократно взломанный аппарат после перезагрузки сохраняет все свои свойства и его не требуется "ломать" заново.
По информации издания, первые пользователи столкнулись с багами в утилите, однако ожидается, что Pangu вскоре выпустит ее обновленную версию. Команда получила известность после серии успешных программ для "джейлбрейков", первой взломанной ею iOS стала iOS 7.
Широкой публике доступ к iOS 9 открыли 16 сентября, а дебют операционной системы состоялся в июне на конференции разработчиков Apple.
"Джейлбрейком" (от англ. jailbreak – "побег из тюрьмы") применительно к iOS-устройствам называют операцию, которая дает доступ к файловой системе аппарата. В результате пользователи получают возможность выполнять на iPhone, iPod touch или iPad действия, которые не разрешены компанией Apple по умолчанию: например, загружать приложения из сторонних источников. Однако, взламывая устройство с помощью этой операции, юзер нарушает пользовательское соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание гаджета. Отменить "джейлбрейк", вернувшись к заводским настройкам, обычно можно с помощью iTunes.