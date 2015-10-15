Китайцы первыми взломали iOS 9

Происшествия
Фото: Frank Duenzl / Global Look
Команда китайских программистов Pangu первой выпустила утилиту, позволяющую подвергать "джейлбрейку" устройства Apple, работающие на iOS 9, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет The Verge, утилита появилась спустя четыре месяца с того момента, как Apple сделала iOS 9 доступной для разработчиков. Как и в случае с "джейлбрейками" под предыдущие iOS, для ее создания авторам потребовалось отыскать уязвимость в операционной системе.

Уточняется, что после запуска ПО от Pangu устройство с iOS 9 становится "непривязанным" (untethered). Это означает, что однократно взломанный аппарат после перезагрузки сохраняет все свои свойства и его не требуется "ломать" заново.

По информации издания, первые пользователи столкнулись с багами в утилите, однако ожидается, что Pangu вскоре выпустит ее обновленную версию. Команда получила известность после серии успешных программ для "джейлбрейков", первой взломанной ею iOS стала iOS 7.

Широкой публике доступ к iOS 9 открыли 16 сентября, а дебют операционной системы состоялся в июне на конференции разработчиков Apple.

"Джейлбрейком" (от англ. jailbreak – "побег из тюрьмы") применительно к iOS-устройствам называют операцию, которая дает доступ к файловой системе аппарата. В результате пользователи получают возможность выполнять на iPhone, iPod touch или iPad действия, которые не разрешены компанией Apple по умолчанию: например, загружать приложения из сторонних источников. Однако, взламывая устройство с помощью этой операции, юзер нарушает пользовательское соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание гаджета. Отменить "джейлбрейк", вернувшись к заводским настройкам, обычно можно с помощью iTunes.

