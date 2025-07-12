Классический финал

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Премьерой завершился 124-й сезон в Государственном русском театре драмы им. М. Горького

фото предоставлено Государственным русским театром драмы им. М. Горького

Театралам столицы показали постановку известного режиссера из Казани Туфана Имамутдинова «Господин Журден – пустота в бархате».

Это комедия по мотивам пьесы Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», причем в современном прочтении классика осталась такой же актуальной. Новые акценты и краски лишь добавили перчинки и привлек­ли внимание молодого поколения зрителей. Главный герой – господин Журден (актер Иван Анопченко) также обрел модные штрихи в лексике и облике.

Смысл пьесы стар как мир: желание казаться, а не быть ослепляет человека. Стремление приукрашивать реальное положение дел и выставлять в соцсети свою жизнь напоказ, пребывая в иллюзии благополучия и востребованности, – разве это не про сегодняшнее время? Вот эти новые фишки и придумал режиссер Туфан Имамутдинов, не упрощая пьесу, а делая ее более адаптивной для молодых зрителей.

В финале спектакля абсурд происходящего доведен до абсолюта: все – жена, зять, дочь, слуги, «друг»-аристократ, вытянувший из главного героя миллионы, знают, что обманули его, и он знает, что обманут, и все понимают, что он все понял… Зрители смеялись, размышляли над происходящим на сцене и, конечно, аплодировали актерскому мастерству Екатерины Максим, Индиры Майлыбаевой, Диаса Кожантаева, Светланы Фортуны и других.

Директор театра Айболат Жаудыр в ходе торжественной церемонии завершения сезона преподнес Туфану Имамутдинову традиционный подарок – казахский чапан. Российский режиссер поблагодарил жителей Астаны за теплый прием, отметив особую роль Русского театра драмы им. М. Горького в жизни города:

– Отношение к театру здесь очень трепетное, это некое экс­клюзивное культурное прост­ранство. У театра своя преданная аудитория, актеры и зрители прекрасно понимают друг друга.

Отметим, что нынешний теат­ральный сезон горьковцы провели продуктивно. Прошло восемь премьерных спектак­лей, среди которых «Легенда о Ер-Тостике», «Независимые», новая редакция «Евгения Онегина». На столичной сцене свои спектакли представили Театр юных зрителей им. А.  Брянцева (Санкт-Петербург), Темиртауский театр для детей и юношества, Карагандинский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского, Самаркандский областной русский театр драмы, Новосибирский академи­ческий молодежный театр «Глобус».

С завершением сезона театр­ поздравил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, особо поблагодаривший режиссера и актерский состав за прекрасную премьерную постановку. От имени минист­ра культуры России Ольги Любимовой он вручил артистам благодарственные письма за большой вклад в сохранение и популяризацию российской культуры и русского языка в Республике Казахстан и по случаю грядущего 125-летия театра, которое будет отмечаться этой осенью. А потому, ненадолго прощаясь, все желали коллективу театра новых встреч, творческих успехов и много интересных спектаклей.

#культура #театр #сезон #драмтеатр #Туфан Имамутдинов

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