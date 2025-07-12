Классический финал Статьи 12 июля 2025 г. 1:30 320 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Премьерой завершился 124-й сезон в Государственном русском театре драмы им. М. Горького фото предоставлено Государственным русским театром драмы им. М. Горького Театралам столицы показали постановку известного режиссера из Казани Туфана Имамутдинова «Господин Журден – пустота в бархате». Это комедия по мотивам пьесы Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», причем в современном прочтении классика осталась такой же актуальной. Новые акценты и краски лишь добавили перчинки и привлекли внимание молодого поколения зрителей. Главный герой – господин Журден (актер Иван Анопченко) также обрел модные штрихи в лексике и облике. Смысл пьесы стар как мир: желание казаться, а не быть ослепляет человека. Стремление приукрашивать реальное положение дел и выставлять в соцсети свою жизнь напоказ, пребывая в иллюзии благополучия и востребованности, – разве это не про сегодняшнее время? Вот эти новые фишки и придумал режиссер Туфан Имамутдинов, не упрощая пьесу, а делая ее более адаптивной для молодых зрителей. В финале спектакля абсурд происходящего доведен до абсолюта: все – жена, зять, дочь, слуги, «друг»-аристократ, вытянувший из главного героя миллионы, знают, что обманули его, и он знает, что обманут, и все понимают, что он все понял… Зрители смеялись, размышляли над происходящим на сцене и, конечно, аплодировали актерскому мастерству Екатерины Максим, Индиры Майлыбаевой, Диаса Кожантаева, Светланы Фортуны и других. Директор театра Айболат Жаудыр в ходе торжественной церемонии завершения сезона преподнес Туфану Имамутдинову традиционный подарок – казахский чапан. Российский режиссер поблагодарил жителей Астаны за теплый прием, отметив особую роль Русского театра драмы им. М. Горького в жизни города: – Отношение к театру здесь очень трепетное, это некое эксклюзивное культурное пространство. У театра своя преданная аудитория, актеры и зрители прекрасно понимают друг друга. Отметим, что нынешний театральный сезон горьковцы провели продуктивно. Прошло восемь премьерных спектаклей, среди которых «Легенда о Ер-Тостике», «Независимые», новая редакция «Евгения Онегина». На столичной сцене свои спектакли представили Театр юных зрителей им. А. Брянцева (Санкт-Петербург), Темиртауский театр для детей и юношества, Карагандинский государственный русский драматический театр им. К. С. Станиславского, Самаркандский областной русский театр драмы, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». С завершением сезона театр поздравил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, особо поблагодаривший режиссера и актерский состав за прекрасную премьерную постановку. От имени министра культуры России Ольги Любимовой он вручил артистам благодарственные письма за большой вклад в сохранение и популяризацию российской культуры и русского языка в Республике Казахстан и по случаю грядущего 125-летия театра, которое будет отмечаться этой осенью. А потому, ненадолго прощаясь, все желали коллективу театра новых встреч, творческих успехов и много интересных спектаклей. #культура #театр #сезон #драмтеатр #Туфан Имамутдинов