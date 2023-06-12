Классикой – по коррупции Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 6:00 80 Диана Калдыбек, область Жетысу Очередным инструментом борьбы Антикоррупционной службы региона с главным социальным злом стало бессмертное произведение Николая Гоголя «Ревизор». фото Антикоррупционной службы области Жетысу На сцене – три десятка артистов, которые по-новому раскрывают, пожалуй, самое узнаваемое произведение, ярко обличающее коррупцию. «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», – говорил классик о своем творении. К сожалению, актуальности оно и спустя века не теряет. Трагифарс «Ревизор» в постановке режиссера Елика Нурсултана коллектив областного драматического театра им. Б. Римовой представил по заказу Антикоррупционной службы области Жетысу. Это уже не первая их совместная работа: ранее с большим успехом в регионе прошла премьера остросоциального спектакля «Құзғын», так же направленного на формирование нулевой терпимости ко взяточничеству и другим подобным преступлениям, которые, к сожалению, прогрессируют в нашем обществе. Премьера «Ревизора» прошла в Талдыкоргане. Первыми зрителями спектакля стали коллективы государственных и местных исполнительных органов. В ближайшее время артисты театра планируют показать постановку и во всех районах области. Посредством искусства госслужащих призывают проявить гражданственность и высокую мораль, борясь с любыми коррупционными проявлениями. #Талдыкорган #коррупция #Антикор #театр #спектакль #премьера #Ревизор