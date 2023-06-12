Классикой – по коррупции

На сцене – три десятка артистов, которые по-новому раскрывают, пожалуй, самое узнаваемое произведение, ярко обличающее коррупцию.

«В «Ревизоре» я решился соб­рать в одну кучу все дурное, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», – говорил классик о своем творении. К сожалению, актуальности оно и спустя века не теряет.

Трагифарс «Ревизор» в пос­тановке режиссера Елика Нурсултана коллектив областного драматического театра им. Б. Римовой представил по заказу Антикоррупционной службы области Жетысу. Это уже не первая их совместная работа: ранее с большим успехом в регионе прошла премьера остросоциального спектакля «Құзғын», так же направленного на формирование нулевой терпимости ко взяточничеству и другим подобным преступ­лениям, которые, к сожалению, прогрессируют в нашем обществе.

Премьера «Ревизора» прошла в Талдыкоргане. Первыми зрителями спектакля стали коллективы государственных и местных исполнительных органов. В ближайшее время артисты театра планируют показать постановку и во всех районах области. Посредством искусства госслужащих призывают проявить гражданственность и высокую мораль, борясь с любыми коррупционными проявлениями.