«Клиника одного дня» для беременных открылась в Актобе

Здравоохранение
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Все обследования в рамках проекта осуществляются бесплатно, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

На базе Актюбинского областного перинатального центра запущен пилотный проект «Клиника одного дня», где беременные за один день по принципу «одного окна» могут пройти все виды пренатальной диагностики и получить быстрые и точные результаты исследований.

Первым и важным шагом является своевременное посещение своего врача и постановка беременной на учет не позднее 10 недель беременности, что в дальнейшем обеспечивает своевременные обследования.

Вторым шагом пренатальной диагностики является получение направлений от врача, осуществляющего наблюдение беременной и посещение Центра охраны плода областного перинатального центра. Здесь за один день будет проведено скрининговое ультразвуковое исследование плода на аппаратах экспертного класса, после чего осуществляется забор крови для обследования на хромосомные аномалии.

Сопоставление данных истории жизни пациентки, ультразвукового обследования плода и биохимического скрининга проводится специальной современной компьютерной программой, которая выдает результат с оценкой рисков рождения ребенка с наследственными патологиями. В случае высокого риска беременная в тот же день может получить консультацию генетика.

Новый подход в комплексе позволяет выявить на ранней стадии возможные патологии и получить максимально точный прогноз для жизни и здоровья плода в течение одного дня.

Все обследования в рамках проекта «Клиника одного дня» осуществляются бесплатно.

Актобе стал третьим городом Казахстана после Астаны и Алматы, где реализован новый проект Минздрава «Клиника одного дня».

#родовспоможение #Клиника одного дня #роженицы

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