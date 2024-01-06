Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube

Никогда ранее клипы казахстанских музыкальных исполнителей не "пробивали" такой потолок на пространстве крупнейшего видеохостинга в мире, передает Kazpravda.kz

Постер: https://www.youtube.com/watch?v=xx2TOKid4SA

Клип «Чина» нашумевшей казахстанской группы "Ирина Кайратовна" побил рекорд на платформе YouTube среди отечественных музыкальных коллективов, преодолев отметку в 100 млн просмотров.

Трек, исполненный в своеобразном для группы стиле, стал хитом, а после выхода клипа на песню, он завоевал симпатии зрителей по всему миру.

Ранее стало известно о попадании этого клипа в ТОП-100 лучших в мировом рейтинге YouTube Music Global Charts.

История творческого объединения «Ирина Кайратовна» началась 19 мая 2017 года с создания вайнов и скетчей в Instagram.

Позднее они перебрались на YouTube, где начали выпускать юмористическое скетч-шоу под названием «Шоу Ирины Кайратовны».

За первые десять месяцев с момента создания группы им удалось набрать 104 тысячи подписчиков на своем канале и получить почти 6 миллионов просмотров.