Говорят участники заседания СИИ

Олег Гощанский,

советник председателя правления KPMG EMA, амбассадор KPMG на Кавказе и в Центральной Азии:

– Казахстан является ключевой экономикой Центральной Азии и Кавказа. Более того, его промышленная и торгово-экономическая практика занимает центральное место и в ближневосточном кластере. Все это отражает значимость республики как партнера. Казахстан находится в стратегически важном географическом положении – между Китаем и странами Евросоюза.

За последние тридцать лет инвестиционный климат в Казахстане существенно изменился, причем в лучшую сторону. Вместе с государством развивается аудиторская и консалтинговая практика KPMG. Мы растем вместе с казахстанской экономикой.

Сам факт того, что инвесторы продолжают приходить в республику, а объем инвестиций увеличивается, говорит о том, что существующий инвестиционный климат их устраивает. Международные инвесторы не будут вкладывать капитал в страну, которая не отвечает их ожиданиям.

Возможность получать достойную отдачу от инвестиций в сочетании с гарантиями, стабильностью и предсказуемостью, которые они видят в Казахстане, позволяет им уверенно вкладывать финансовые средства в его экономику. Именно поэтому объем зарубежных инвестиций продолжает расти.

Преимуществ у Казахстана несколько. Во-первых, повторюсь, это уникальное географическое положение, которое во многом определяет его перспективы. Во-вторых, руководство страны, ее Правительство проводят взвешенную и прагматичную политическую и экономическую политику. Это позволяет инвесторам видеть перспективы своих вложений и уверенно развивать в стране свой бизнес.

Тимур Сулейменов,

председатель Национального банка РК:

– Эта площадка дает инвесторам возможность открыто обсуждать вопросы с высшим руководством республики, начиная с Президента и заканчивая профильными министрами. Представители крупного зарубежного бизнеса могут поднимать как актуальные проблемы, которые неизбежно возникают, так и вносить свои инициативные предложения.

Такой открытый диалог крайне важен, потому что без него невозможно доверие. А инвестиции – это прежде всего доверие. Когда инвестор находится, условно говоря, в США, странах Евросоюза или Великобритании и решает, куда вложить средства, перед ним множество вариантов. Он может инвестировать в Нигерию, Пакистан, страны Латинской Америки. А в итоге должен выбрать Казахстан. Почему? Потому что здесь есть инвестиционные возможности и доверие к государственной политике, инвестиционному клима­ту, который создан в стране.

Именно поэтому прямой диалог с инвесторами имеет столь большое значение. Совет иностранных инвесторов – постоянно действующая системная площадка, где выстраиваются равноправный диалог и взаимное доверие. Поэтому нельзя воспринимать это мероприятие как встречу, на которую люди в дорогих костюмах приезжают просто пообщаться или сфотографироваться. Здесь обсуждаются конкретные сделки, определяются направления сотрудничества, заключаются контракты. Я рад, что у нас есть такая площадка, и надеюсь, она будет и дальше развиваться.

У Казахстана огромный потенциал. Это достаточно богатая страна с объе­мом ВВП около 310 миллиардов долларов и ВВП на душу населения около 15 тысяч долларов.

Потребительский рынок Казахстана интересует компании, которые инвестируют в производство и продажу товаров. Об инвестиционной привлекательности республики можно говорить долго, но, на мой взгляд, лучше всего об этом свидетельствуют цифры. В экономику страны на сегодняшний день привлечено около 480 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Это означает, что инвесторы сделали ставку на Казахстан – и ставка себя оправдала!

Султангали Кинжакулов,

председатель правления АО «НК «Kazakh invest»:

– Для нас крайне важно иметь возможность слушать инвесторов. И в формате Совета иностранных инвесторов они нередко дают конкретные рекомендации о том, как можно улучшить инвес­тиционный климат в Казахстане. Во-вторых, они помогают выявлять существующие проблемы и недочеты. Без такой обратной связи невозможно дальнейшее развитие. Вместе с инвесторами мы обсуждаем, каким образом возникшие проблемные вопросы можно решить.

В состав Совета инвесторов входят крупнейшие представители мирового бизнеса, а также ведущих международных финансовых институтов и банков. Именно поэтому их предложения имеют для нас большую ценность. Они помогают нам совершенствовать инвестиционный климат, обращают внимание на проблемные вопросы и подсказывают, что необходимо усовершенствовать, чтобы повысить инвестиционную привлекательность республики.

Томас Эрвин,

руководитель международной практики

по работе с данными и аналитикой в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка):

– Наибольший инвестиционный потенциал рес­публики сегодня связан с природными ресурсами. Однако в будущем одним из главных преимуществ страны может стать ее географическое положение между крупнейшими мировыми центрами силы. Для этого необходимо развивать цифровую инфраструктуру и обработку данных.

Искусственный интеллект становится ключевым фактором развития экономики. Страны, которые создадут лучшие условия для развития ИИ, получат серьезное конкурентное преимущество. Для этого необходимы современные центры обработки данных, вычислительные мощности, системы хранения информации и надежные сети связи.

Сегодня любой крупный инвестор оценивает готовность страны к развитию технологий искусственного интеллекта. Важна не только инфраструктура, но и понятные, стабильные правила регулирования.

Казахстан движется в правильном направлении, совершенствуя законодательство в сфере данных. Особое значение имеют вопросы суверенитета данных и правил их трансграничной передачи. Если эти механизмы будут окончательно урегулированы, республика получит сильные позиции в борьбе за международные инвестиции.