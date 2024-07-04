Ключи от нового жилья получили 10 семей из Зерендинского района

– Обретение своего жилья – событие волнующее для каждой семьи, для каждого человека. Глава государства уделяет особое внимание реализации социальных проектов, направленных в первую очередь на повышение качества жизни граждан нашей страны. И во главе угла – вопрос обеспечения жильем. Пусть каждый шанырак полнится теплом семейного уюта, а каждый новый день приносит лишь положительные эмоции, – отметил Марат Ахметжанов, поздравляя новоселов.

Среди тех, кто наконец-то обзавелся собственной крышей над головой, многодетная мать Гульзада Акпаева. Они с супругом воспитывают пятерых детей. Конечно, иметь свою квартиру они мечтали всегда, но приоб­рести ее возможности не было. В льготной очереди на жилье многодетная мать состояла с 2012 года.

– Наша заветная мечта исполнилась! Рядом с нашим домом школа, магазины, мне на работу стало ближе добираться. Дети просто счастливы! Сейчас сложно совладать с эмоциями, я просто от всей души благодарю наше государство за заботу о простых людях, за такие вот жилищные программы. Мы очень признательны за оказанные нам внимание и помощь, – поделилась Гульзада Акпаева.

Добавим, что в Зерендинском районе планируется строительство 60 жилых особняков с пос­ледующим выкупом для социально уязвимых слоев населения. До конца года заветные ключи от арендного жилья получит 841 акмолинец из льготных категорий.