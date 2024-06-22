Ключи от счастья Статьи 22 июня 2024 г. 3:55 1 Андрей Кратенко, Петропавловск Еще 47 семей, пострадавших от паводка, получили ключи от новых домов фото акимата СКО Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в торжественной обстановке вручали ключи новоселам. Счастливчиками считают себя супруги Александр и Светлана Куминовы, чей старый дом в микрорайоне «Подгора» площадью 65 кв. м после затопления стал непригоден к жизни. Взамен они получили дом в микрорайоне «Бірлік». – Дом большой, светлый, уютный, – делится Светлана Куминова. – Кухонная мебель и кровать стоят, значит, жить уже можно! Остальное приобретем по сертификату. До осени приведем в порядок огород, обустроим комнаты. Спасибо, что не оставили в беде! – Этот день я запомню на всю жизнь, эмоции переполняют! – восклицает еще один счастливый новосел Галия Хамзина. – Я очень рада тому, что буду жить в таком красивом доме, что у меня теперь свой земельный участок, где обязательно будут цветы. Дом светлый, просторный, частично меблирован, в общем, заезжай и живи! Напомним, что из 4 тыс. домов, подтопленных в Северо-Казахстанской области, половина признана аварийной. В этой связи было принято решение построить для пострадавших жителей новый микрорайон «Бірлік». Дома возводятся рекордными темпами. Задействованы 1 500 человек. Две недели назад ключи от нового жилья получили 53 семьи, а теперь – еще 47. – Мы должны успеть заселить всех пострадавших от паводка до наступления холодов, – заявил на церемонии вручения ключей заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев. В СКО продолжается строительство еще 600 домов на средства меценатов (компании Kaspi, Kazakhmys, Kazminerals Management). Североказахстанский завод «ЗИКСТО» приобрел бытовую технику и мебель для новоселов. Около 500 семей уже подали заявки на получение домов в микрорайоне «Бірлік». Жителями этого микрорайона станут в общей сложности 3 000 человек. Для комфортного проживания строятся социальные объекты. Начато строительство детского сада. Позже откроется «комфортная школа». Кроме того, приобретено 400 квартир на вторичном рынке. Так, например, трехкомнатную квартиру получила жительница Петропавловска Ольга Лапшакова. Во время наводнения дом в «Подгоре», в котором Ольга Ивановна жила со своей мамой, затопило почти по самую крышу. Когда вода ушла, стало понятно, что аварийное строение не подлежит восстановлению. Кстати, Ольга работает в приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь». Перед паводком работники приюта успели вывезти всех животных в безопасное место. Тем временем механизированные бригады, отправленные из районов СКО, продолжают сносить аварийное жилье и ремонтировать пригодные для жизни дома в Петропавловске и Кызылжарском районе. #паводок #СКО #жилье #новоселье #вручение ключей