Ключи от счастья

Статьи
1
Андрей Кратенко, Петропавловск

Еще 47 семей, пострадавших от паводка, получили ключи от новых домов

фото акимата СКО

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в торжественной обстановке вручали ключи новоселам.

Счастливчиками считают себя супруги Александр и Светлана Куминовы, чей старый дом в микрорайоне «Подгора» площадью 65 кв. м после затопления стал непригоден к жизни. Взамен они получили дом в микрорайоне «Бірлік».

– Дом большой, светлый, уютный, – делится Светлана Куминова. – Кухонная мебель и кровать стоят, значит, жить уже можно! Остальное приобретем по сертификату. До осени приведем в порядок огород, обустроим комнаты. Спасибо, что не оставили в беде!

– Этот день я запомню на всю жизнь, эмоции переполняют! – восклицает еще один счастливый новосел Галия Хамзина. – Я очень рада тому, что буду жить в таком красивом доме, что у меня теперь свой земельный участок, где обязательно будут цветы. Дом светлый, просторный, частично меблирован, в общем, заезжай и живи!

Напомним, что из 4 тыс. домов, подтопленных в Северо-Казахстанской области, половина признана аварийной. В этой связи было принято решение построить для пострадавших жителей новый микрорайон «Бірлік». Дома возводятся рекордными темпами. Задействованы 1 500 человек. Две недели назад ключи от нового жилья получили 53 семьи, а теперь – еще 47.

– Мы должны успеть заселить всех пострадавших от паводка до наступления холодов, – заявил на церемонии вручения ключей заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

В СКО продолжается строи­тельство еще 600 домов на средства меценатов (компании Kaspi, Kazakhmys, Kazminerals Management). Североказахстанский завод «ЗИКСТО» приобрел бытовую технику и мебель для новоселов. Около 500 семей уже подали заявки на получение домов в микрорайоне «Бірлік». Жителями этого микрорайона станут в общей сложности 3 000 человек. Для комфортного проживания строятся социаль­ные объекты. Начато строительство детского сада. Позже от­кроется «комфортная школа». Кроме того, приобретено 400 квартир на вторичном рынке.

Так, например, трехкомнатную квартиру получила жительница Петропавловска Ольга Лапшакова. Во время наводнения дом в «Подгоре», в котором Ольга Ивановна жила со своей мамой, затопило почти по самую крышу. Когда вода ушла, стало понятно, что аварийное строение не подлежит восстановлению. Кстати, Ольга работает в приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь». Перед паводком работники приюта успели вывезти всех животных в безопасное место.

Тем временем механизированные бригады, отправленные из районов СКО, продолжают сносить аварийное жилье и ремонтировать пригодные для жизни дома в Петропавловске и Кызылжарском районе.

#паводок #СКО #жилье #новоселье #вручение ключей

Популярное

Все
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Ценности, человекоцентричность, развитие
Спасибо деду за Победу!
И дольше века длится жизнь
Перемелется – мука будет
Условия для развития МСБ все комфортнее
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Больница начинается с приемного покоя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Посевная кампания завершена в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры и музейного дела
Ушел из жизни Мурат Ауэзов
В Астане прошел закрытый показ фильма «Жамбыл. Жаңа дәуір»
Меры поддержки стартапов обсудил вице-премьер с отечественными IT-компаниями
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

И дольше века длится жизнь
Спасибо деду за Победу!
Обзор инвестиционных проектов Казахстана с Россией
Почти как в сериале – «Участок» по-павлодарски

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]