Ключи от счастья

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев и аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов в торжественной обстановке вручали ключи новоселам.

Счастливчиками считают себя супруги Александр и Светлана Куминовы, чей старый дом в микрорайоне «Подгора» площадью 65 кв. м после затопления стал непригоден к жизни. Взамен они получили дом в микрорайоне «Бірлік».

– Дом большой, светлый, уютный, – делится Светлана Куминова. – Кухонная мебель и кровать стоят, значит, жить уже можно! Остальное приобретем по сертификату. До осени приведем в порядок огород, обустроим комнаты. Спасибо, что не оставили в беде!

– Этот день я запомню на всю жизнь, эмоции переполняют! – восклицает еще один счастливый новосел Галия Хамзина. – Я очень рада тому, что буду жить в таком красивом доме, что у меня теперь свой земельный участок, где обязательно будут цветы. Дом светлый, просторный, частично меблирован, в общем, заезжай и живи!

Напомним, что из 4 тыс. домов, подтопленных в Северо-Казахстанской области, половина признана аварийной. В этой связи было принято решение построить для пострадавших жителей новый микрорайон «Бірлік». Дома возводятся рекордными темпами. Задействованы 1 500 человек. Две недели назад ключи от нового жилья получили 53 семьи, а теперь – еще 47.

– Мы должны успеть заселить всех пострадавших от паводка до наступления холодов, – заявил на церемонии вручения ключей заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

В СКО продолжается строи­тельство еще 600 домов на средства меценатов (компании Kaspi, Kazakhmys, Kazminerals Management). Североказахстанский завод «ЗИКСТО» приобрел бытовую технику и мебель для новоселов. Около 500 семей уже подали заявки на получение домов в микрорайоне «Бірлік». Жителями этого микрорайона станут в общей сложности 3 000 человек. Для комфортного проживания строятся социаль­ные объекты. Начато строительство детского сада. Позже от­кроется «комфортная школа». Кроме того, приобретено 400 квартир на вторичном рынке.

Так, например, трехкомнатную квартиру получила жительница Петропавловска Ольга Лапшакова. Во время наводнения дом в «Подгоре», в котором Ольга Ивановна жила со своей мамой, затопило почти по самую крышу. Когда вода ушла, стало понятно, что аварийное строение не подлежит восстановлению. Кстати, Ольга работает в приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь». Перед паводком работники приюта успели вывезти всех животных в безопасное место.

Тем временем механизированные бригады, отправленные из районов СКО, продолжают сносить аварийное жилье и ремонтировать пригодные для жизни дома в Петропавловске и Кызылжарском районе.