Теракт готовился в одной из казахстанских колоний

При обысках по местам отбывания наказания у правонарушителей изъяли холодное оружие и смартфоны

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудниками КНБ совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке людей в целях организации террористической деятельности. В ходе обысков по местам отбывания наказания было изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

Один имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле.