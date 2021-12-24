Книги классиков тюркской литературы представили в Нур-Султане

Культура
Дулат Молдабаев
Фото ©Игоря Бургандинова/Kazpravda.kz
В столичной Национальной академической библиотеке состоялась презентация книг классиков тюркской литературы Низами Гянджеви, Алишера Навои, Юнуса Эмре, изданных Международной тюркской академией, сообщает Kazpravda.kz.

Конференция «Созвездия Востока» была посвящена 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня кончины Юнуса Эмре.

В международном форуме приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сауытбек Абдрахманов, лауреат Государственной премии Республики Узбекистан, поэт, писатель, общественный деятель Мухаммед-Али Ахмедов, профессор Бакинского национального университета, переводчик Рамиз Аскеров, директор музея Сакена Сейфуллина Несипбек Айтулы, поэт, лауреат Государственной премии «Дарын» Светкали Нуржан.



Как отметил Дархан Кыдырали, в этом году академия в целях популяризации творчества великих мыслителей и поэтов Востока занималась переводом и изданием их трудов. К примеру, известную поэму Низами Гянджеви «Семь красавиц» в разное время переводили такие таланты, как Касым Аманжолов и Таир Жароков, их работы были переизданы заново.

Кроме того, при поддержке Международной тюркской академии произведения выдающегося турецкого поэта Юнуса Эмре впервые были изданы в виде отдельного сборника в версии литературно-художественных переводов известного казахстанского поэта Светкали Нуржана.



Тюркская академия также разработала полный сборник стихов Алишера Навои, переведенных на азербайджанский язык. Перевод произведений на азербайджанский язык осуществил известный азербайджанский ученый, профессор, доктор Рамиз Аскеров.

Впервые на казахский язык при поддержке академии был переведен и издан труд Алишера Навои «Мухакамату-л-лугатайн».

В рамках мероприятия состоялось награждение представителей гуманитарной сферы за вклад в укрепление культурно-литературных связей в тюркском мире. Золотой медалью Тюркской академии «Алишер Навои» были награждены известные писатели Мухаммед-Али Ахмедов, Несипбек Айтулы, Рамиз Аскеров, Светкали Нуржан, а известный ученый Торали Кыдыр стал обладателем серебряной медали Тюркской академии.

