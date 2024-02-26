Книгу «Джучи» презентовали в Казахстане

В презентации приняли участие историки, востоковеды, аналитики и эксперты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

По информации ведомства, международный научный комплекс «Астана» совместно с научным институтом изучения улуса Джучи комитета науки МНВО РК провел презентацию книги «Джучи», посвящённой биографии Джучи.

Автор книги – кандидат исторических наук, независимый исследователь, автор трёх научных монографий по истории улуса Джучи Артем Порсин.

— Это первая книга, посвященная жизни и политической деятельности Джучи в контексте цензуры и политической пропаганды, действовавшей в Толуидских улусах Монгольской империи. В книге описаны его рождение и происхождение, отношения с отцом, а также роли Джучи в наступлении монголов на Запад и его статус наследника. Большая часть его жизни прошла в степях Монголии и Казахстана, — рассказали в Миннауки.

Кроме того, особо отмечается роль дипломатии в политической деятельности Джучи. В процессе исследования было выяснено, что он был проводником политической линии, направленной на относительно добровольное вхождение новых коллективов и политий в структуру Монгольской империи.

К слову, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил Джучи как основателя государства и династии золотоордынских и казахских ханов. В своем интервью в газете «Егемен Казахстан» от 3 января 2024 года он напомнил, что в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования улуса Джучи на территории Казахстана. В то время улус Джучи охватывал всю территорию Казахстана.

Династия Джучидов, происходящая от Джучи, правила на территории Казахстана с 1224 года по 1860-ые годы на протяжении 6 веков. Этот период был ключевым временем для истории Казахстана, «золотым веком» нашей государственности.

В министерстве добавили, что по итогам обсуждения после презентации книги участники мероприятия пришли к выводу о том, что необходимо дальнейшее изучение биографии Джучи, его политической деятельности и роли в истории казахской государственности.