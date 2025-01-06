Книгу о Фаризе Онгарсыновой презентовали в Астане

Фото: qazaqculture.com

В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги «Фариза Оңғарсынова кім?» издательства «Мазмұндама»​​​​, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на qazaqculture.com

В книге раскрывается творческий и жизненный путь поэтессы, ее работа журналистом и редактором в авторитетных изданиях страны, а также общественная деятельность в качестве депутата Мажилиса. Также там представлены воспоминания ее друзей и коллег. Они поделились яркими моментами из жизни одной из самых ярких личностей отечественной литературы и культуры, которую признали «королевой казахской поэзии».

«Она была человеком, который одинаково любил и поддерживал всех, кто любил поэзию, независимо от их рода или места рождения. Я бесконечно благодарна судьбе за то, что в своей жизни испытала тепло и заботу этой великой личности», – отметила автор книги Алия Даулетбаева - поэтесса, писатель, лауреат Международного фестиваля «Шабыт».

На презентации выступил и внук поэтессы, Аслан Алмасұлы. Он поделился теплыми воспоминаниями о своей легендарной бабушке.

Ученики столичной школы-гимназии №77 имени Фаризы Онгарсыновой выступили с рассказами о жизни и творчестве поэтессы, а также продекламировали ее стихи.

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения выдающейся поэтессы, писательницы, лауреата госпремии Казахстана Фаризы Онгарсыновой.