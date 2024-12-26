Книгу о казахстанской мультипликации презентовали в Астане

Новое издание представляет собой первое глубокое комплексное исследование казахской анимации как нового вида искусства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/qaz_culture

Как пишет Qazaq Culture, в столице состоялась презентация переизданной монографии «Когда оживают сказки: мультипликационное кино Казахстана» профессора, кандидата искусствоведения, киноведа, основоположника профессиональной школы киноведения в Казахстане, заслуженного деятеля Казахстана, обладателя ордена «Құрмет» Бауыржана Рамазанулы Ногербека.

Мероприятие прошло в стенах Казахского национального университета искусств.

Книга представляет собой первое глубокое комплексное исследование казахской анимации как нового вида искусства.

Бауыржан Ногербек исследует процессы становления и развития казахской анимации с ее истоков, анализирует ключевые фильмы и художественные эксперименты, подчеркивая значимую роль анимации в переосмыслении казахского фольклора, традиций и культурной идентичности.

Издание остается важным источником для изучения анимационного искусства, вдохновляя новые поколения художников и исследователей на творческие поиски и свершения.