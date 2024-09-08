Книгу о творчестве Дины Нурпеисовой презентовали в столичном Доме дружбы

Культура
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В столичном Доме дружбы презентовали книгу «Ғасыр саңлағы», посвященную творчеству народного композитора, казахской исполнительницы Дины Нурпеисовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: акимат Астаны

Книга содержит историко-музыкальное описание около 20 классических авторских мелодий Дины Нурпеисовой. За основу были взяты ранее не опубликованные архивные данные.

Автором книги выступил общественный деятель, кандидат педагогических наук, профессор и потомок Дины Нурпеисовой Толеген Куанышев. Произведение предназначено для широкого круга любителей национального искусства, интересующихся казахской культурой. На выпуск издания ушло полгода.

«Сначала я провел анализ всех материалов, которые были у меня в домашнем архиве. Затем обратился к библиотечным фондам, включая Московскую библиотеку им. Ленина и Ташкентскую педагогическую библиотеку. Все эти источники легли в основу моей работы. Позже коллеги из Алматы предложили добавить QR-код в книгу, чтобы через него можно было прослушать произведения Дины в исполнении популярных кюйши. Эта книга — не дебют. Новое издание дополнено материалами, которые ранее не публиковались. В сборе информации помогали преподаватели Казахского университета искусств», - отметил спикер.

В прошлом году проведен городской фестиваль кюев «Астана күй қанатында», посвященный богатому наследию Дины Нурпеисовой, в этом году планируется продолжить эту традицию.

В стенах Дома дружбы также состоялось официальное открытие скульптуры домбристки, в будущем ожидается презентация музея с ее личными реликвиями.

#книга #презентация #Дина Нурпеисова

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