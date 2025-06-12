В поэтических рукописях автор рассказывает о трагической истории казахов, переселившихся из Алтая через Тибет, Гималаи в Индию, Пакистан, а оттуда - в Турцию

Фото: Национальный центр рукописей и редких книг

19 июня в Национальном центре рукописей и редких книг состоится презентация книги «Атажұртқа оралған аманат» известного среди казахов Турции поэта-писателя Зейнела Сурмели, изданной на казахском и турецком языках. Также будут представлены исследования исторических документов, привезённых из Турции, Индии и Великобритании, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, Национальный центр рукописей и редких книг проводит большую работу по сбору, исследованию и введению в научный оборот ценных исторических документов, рукописей и редких книг, являющихся духовным источником национальных ценностей, со всех уголков мира.

Одним из таких проектов стала археографическая научно-исследовательская экспедиция, проведённая в Стамбуле. В ходе экспедиции, организованной при поддержке профессора Стамбульского университета изобразительных искусств имени Мимара Синана, известного учёного Абдуакапа Кара, оригинальные рукописи известного среди казахской диаспоры в Турции поэта-писателя Зейнела Сурмели были переданы его сыном Махмудом Сурмели в фонд Национального центра.

В своих поэтических рукописях Зейнел Сүрмели в стихах рассказывает о трагической истории казахов, переселившихся из Алтая через Тибет, Гималаи в Индию, Пакистан, а оттуда - в Турцию. Конечным пунктом переселения стала Турция. Зейнел Сүрмели лично прошёл этот путь и был свидетелем этих событий.

Написанные на арабской графике его стихи и письма, специалисты Национального центра переписали на современное письмо и выпустили их в виде сборника. Турецкую версию сборника подготовил к изданию профессор Университета Мимара Синана Абдуакап Кара.

В Стамбуле была организована специальная конференция, на которой также на высоком уровне прошла презентация данной книги. Из архивов Индии и Великобритании по теме трагического переселения казахов в XX веке специалисты Национального центра привезли в страну копии исторических документов.

В рамках мероприятия будет рассказано о переплетении истории, изложенной в рукописях Зейнела Сурмели, с архивными документами, а также будет представлена выставка рукописей и архивных материалов.

На мероприятие приглашены представители Минкультуры РК, МИД РК, депутаты Парламента РК, представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, представители фонда «Отандастар», представители Турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре, учёные, а также представители интеллигенции.