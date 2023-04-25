Книжное богатство

Фестиваль-ярмарку «Салон печатного слова» организовала областная библиотека им. А. C. Пушкина. Как пояснили специалисты, в мире популярен формат встреч читателей с авторами и издателями, когда можно задать вопросы, узнать секреты «творческой лаборатории». «Салон...» представил научные монографии и сборники, увидевшие свет в издательствах региональных университетов Восточного Казахстана, выпуски литературных журналов Tŏr Altai, «Алтай Изумрудный», «Кедр», книги авторов литературного объединения «Звено Алтая».

«Изюминкой» стала презентация научной работы «Книга карт Казахского государства», проведенная известным ученым, политологом Мухит-Ардагером Сыдыкназаровым. В издании собраны любопытнейшие карты, бывшие в ходу в Европе и Америке в XVI–XIX веках.

С книгами, фотоматериалами, видео и фильмами о государственных деятелях, ученых и писателях-юбилярах читателей познакомила интерактивная выставка «Великие личнос­ти Великой степи». Среди тех, кому посвящена экспозиция, мыслитель, основоположник тюркской ветви суфизма Ходжа Ахмет Ясауи, бий старшего жуза, оратор и поэт Толе-би, философ Шакарим Кудайбердыулы, просветитель Султанмахмут Торайгыров и другие.

Особый интерес вызвала зона, рассказывающая о новинках уникальной книжной серии «Абай әлемі». Из года в год благодаря этому литературному проекту библиотечные фонды пополняют превосходно изданные произведения как известных восточноказахстанских писателей, так и молодых авторов.

– Книжный фестиваль дает возможность познакомиться с печатными новинками, он подогревает интерес к чтению, – отметил поэт Геннадий Пуссеп. – На выставке много молодежи, идет общение между писателями и читателями. Можно уверенно сказать, что наша страна – читающая.