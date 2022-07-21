Общество
Когда долги бросают в холод
Флора Левина, Семей

Пока горожане радуются солнечным дням, тепловики хватаются за голову: как погасить задолженность перед угледобывающей компанией и коммунальными предприятия­ми и выплатить работникам зарплату?

По словам технического директора ГКП «Теплокоммунэнерго» Николая Демина, кредиторская задолженность предприятия составляет более двух миллиардов тенге, почти полмиллиарда теплоснабжающая организация задолжала угледобывающей компании, еще полмиллиарда – ГКП «Семей Водоканал». К этому добавились долги по налогам и выплате зарплаты за май и июнь. «На сегодняшний день долг населения составляет 666 миллионов, юридических лиц – 107 миллионов тенге. Необходимо срочно погасить долги, так как нам нужно закупать уголь на предстоящий сезон, выплатить задолженность по заработной плате сотрудникам и подготовить тепловые источники к зиме», – рассказал Николай Демин.

Из-за сложившейся ситуации тепловики вынуждены идти на крайние меры – отрезать квартиры и предприятия должников от теплоснабжения. Если должник возьмется за ум и оплатит долг, то ему придется раскошелиться еще на 104 тыс. тенге – за подключение. Особо злостных неплательщиков лишают свободы. Находясь под административным арестом, не желающие платить по счетам семейчане метут городские улицы на протяжении 15 суток.

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