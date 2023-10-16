Когда и как работодатели начнут перечислять пенсионные из собственных средств

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

С 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой, поясняют в министерстве.

"Эта мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей. Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен", - прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника.

В ведомстве добавили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.