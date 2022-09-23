Когда очень надо

Перед наступлением холодов я традиционно начинаю «разбор полетов» в шкафах и кладовке. И на балконе – там у меня две этажерки с обувными коробками. Прежде вся обувь, аккуратно размещенная по своим коробкам или специальным чехлам, хранилась в бездонном ящике, который меня порядком раздражал. Но год назад в одной из соцсетей выскочила реклама известного «домашнего» бренда из серии: «только сегодня и только у нас», заманивающая приобрести деревянные этажерки почти даром.

Перспективы от покупки мебели я оценила сразу: обувь наконец-то будет систематизирована! То, что ехать надо было на другой конец города, меня ничуть не смущало. Что ж я ради такой вкусной цены поленюсь? Ехать надо было срочно, акция была анонсирована буквально на пару дней, а вдруг все расхватают?

Поехала. От жадности схватила аж две этажерки. Которые в реальности оказались гораздо массивнее, чем я предполагала и чем могла вместить в себя моя малолитражка. Но, как говорится, не мытьем, так катаньем: поколдовав минут 20, я таки впихнула мебель в салон. Слово «впихнула» здесь ключевое, я даже фото сделала, чтобы показать мужу – «видишь, как умею». Супруг восторг мой разделил, но предупредил: ладно, сама поехала покупать, но хотя бы оставь в машине до моего приезда с работы – не тащи до подъезда по двору.

Но у меня уже включился режим «в горящую избу и коня на скаку». Естественно, я потащила этажерки сама. Естественно, устала. Но вместе с тем была собой горда: справилась! Подвигов мне показалось мало, и я решила самостоятельно собрать этажерки. Вот чтобы все вечером пришли домой и ахнули: как же уютно и аккуратно стало на балконе! А кто это все сделал? Так наша мама и жена, такая большая молодец!

В общем, нездоровое тщеславие сделало свое черное дело, и я стала искать отвертку. Да-да, обычную отвертку: я рассудила, что ею я запросто соберу обе конструкции. Позвонила мужу: где отвертка? Муж сказал голову не морочить ни себе, ни ему, дождаться вечера – он принесет шуруповерт. Но ведь это пускало насмарку мои наполеоновские планы сесть ужинать с уже рассортированной обувью. Мне было очень-очень надо сделать все до прихода домашних, чтобы не оставлять эту возню на вечер.

Но унять творческий зуд я была уже не в силах. Молодежь назвала бы эту ситуацию челленджем (а моя бабуля – глупостью). И я нашла выход – ножницы! Наверняка каждый из вас хоть что-то когда-то подкручивал ножницами, так почему ж нельзя их использовать в промышленных, так сказать, масштабах? Затея оказалась дурацкой, я это поняла сразу, как только вскрыла упаковку и насчитала несколько десятков всяких болтиков-шпунтиков. Вспомнился обещанный шуруповерт, но нет – мое глупое упорство взяло верх.

Надо ли говорить, что с ножницами я настрадалась. Изрезала пальцы, по несколько раз вкручивала и выкручивала криво входящие в пазы саморезы. Но с тупым упорством продолжала мучаться, успокаивая себя приближающимся порядком на балконе.

Первой часа через три сдалась я. Этажерка, очевидно, пребывая в легком шоке от пережитых манипуляций ножницами, устало прислонилась к подоконнику. Ножницы (орудовала я детскими) в прямом смысле кривились от своей роли. Махнув рукой на всех нас троих, я, жутко раздосадованная неуспехом, ушла на кухню готовить ужин.

Доверчивал саморезы муж, как и обещал, шуруповертом. Молча качал головой на мои жалобы на изрезанные пальцы, вроде и жалел, а вроде как и читалось: «Ну и что, стоило оно того?» Стоило! Балкон похорошел, а я пришла к выводу, что ослиное упорство – не всегда хорошо.