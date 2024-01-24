Когда потекут молочные реки?

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Наталия Портнягина

Западно-Казахстанская область планомерно наращивает поголовье КРС молочного направления. Следующая задача – обеспечить в регионе переработку молочной продукции, сократив ее импорт.

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На конец минувшего года общее стадо КРС в области превысило 861 тыс. голов. Породным преобразованием было охвачено более 205 тыс. голов, или 52,5% от общего товарного маточного поголовья, что является одним из самых высоких показателей по республике.

Благодаря мерам государственной поддержки значительно увеличилось и стадо молочного направления.

– Перенимая опыт Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвест­проектов в сфере АПК, в прошлом году на строительство четырех молочно-товарных­ ферм было выделено шесть миллиардов тенге. В настоящее время три проекта получили одобрение, один находится на стадии рассмотрения. Кроме того, по программе «Ауыл аманаты» выделены кредитные средства в размере 6,4 миллиарда тенге. На первом этапе реализации программы для создания сырьевой базы микрокредиты предоставлялись по четырем приоритетным направлениям, в том числе на развитие молочного скотоводства.

В прошлом году заемщиками заявлено о покупке 6 000 голов КРС молочного направления, из них 4 000 голов уже закуплено. Нынче планируется ввести в экс­плуатацию четыре МТФ, в 2025-м – одну ферму. Все эти мероприятия направлены на устранение дефицита молочной продукции в регионе. Мы резко увеличиваем производство молока, теперь следует решить, куда его девать. На данный момент местная молочная переработка пребывает в зачаточном состоянии, – отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Рустем Зулкашев.

В регионе работают восемь молокоперерабатывающих предприятий общей мощностью 72 тыс. тонн. Среди них есть предприятие, производящее пакетированное молоко из сухого сырья, завод с устаревшим оборудованием, который не планирует увеличивать объемы переработки из-за затоваренности. В их числе и предприятия, работающие на собственном сырье.

Встреча с руководителями агроформирований, специализирующихся на разведении КРС молочного направления, прошла на площадке региональной палаты предпринимателей «Атамекен». На повестке – перспективы реализации в регионе крупного инвестпроекта по запуску широкой линейки молочной продукции, наращивание потенциала региона по молочной переработке. Проблема сбыта сырого молока уже существует.

– Все руководители МТФ единогласно выступают за то, чтобы в регион пришел крупный инвестор, который наладил бы переработку молока, – говорит руководитель КХ «Аманат» Бакыт Далабаев. – Уже сегодня мои коллеги вынуждены отправлять его в соседнюю Актюбинскую область. С учетом того, что поголовье будет расти, этот воп­рос требует безотлагательного решения.

По мнению опытных производителей животноводческой продукции, самое выгодное – это пастеризовать молоко, пакетировать и продавать. Чтобы расширять линейку готовой продукции, необходим большой объем сырья. Только при полном покрытии потребности населения в пастеризованном молоке предприниматель задумается над производством творога, кефира, йогуртов, мороженого и другой молочки.

Кроме того, нужно учесть практику развитых стран, где в молочном кластере задействован целый ряд компаний: производители кормов, сырья, переработчики, транспортные предприятия и точки сбыта. У нас же, как правило, молочно-товарная ферма самостоятельно решает все эти задачи или большую часть из них. А потому увеличение объемов сырья предполагает наращивание темпов по всем направлениям.

– Многие местные МТФ планируют переработку. Но для этого нужны средства, причем немалые. Пока же они на первом этапе осуществления проектов – наращивают поголовье, увеличивая объемы сырья. Крупному заводу с известным брендом и налаженным маркетингом будет легче конкурировать с российскими и белорусскими компаниями, потеснив их продукцию на прилавках казахстанских магазинов. Будем рассматривать все варианты, – заверил директор РПП «Атамекен» Максот Куланбаев.

#ЗКО #импорт #АПК #КРС #коровы #молочная продукция

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