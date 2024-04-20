Когда руки не для скуки, а для чистоты города

Общество
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Елена Левкович

В рамках республиканской экологической кампании «Таза Қазақстан» в Астане прошла акция «Стоп, вандал!». Ее активно поддержали как госслужащие, так и волонтеры, общественники, известные спорт­смены и жители города.

фото предоставлено акиматом

– Важно понимать, что вандализм не просто вредит общественному имуществу, но и угрожает безо­пасности и комфорту жителей. Почему мы решили провести эту акцию? Чтобы повысить сознательность граж­дан и их ответственность. Это же замечательно, если каждый гражданин будет неравнодушен к чистоте своего города. А особенно молодежь, которая в первую очередь должна содействовать профилактике актов вандализма и созданию чистой и безопасной среды, – прокомментировал руководитель столичного управления молодежной политики Самат Ибраев.

Напомним: умышленное повреж­дение чужого имущества влечет административную ответственность.

– На постоянной основе в столице проводятся рейды и профилактические работы по предупреждению хулиганских действий, разрушающих имущест­во в парках, дворах, на улицах. Особое внимание уделено уничтожению уличной рекламы, направленной на замаскированное продвижение наркотиков. Наибольший вклад в увеличение числа наркоманов вносят именно распространители и продавцы наркотиков. Выясняется, что они ложно рекламируют, что продают «муку», «соль», «стиральный порошок», используют рекламные щиты, пилоны, граффити-рисунки. За подобные действия рекламодателям с 2019 года грозит от трех до шести лет лишения свободы по статье 299-1 Уголовного кодекса. В ходе таких рейдов проводится разъяс­нительная работа с молодежью, мы напоминаем им, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 14 лет, – рассказал начальник отдела управления по борьбе с наркопреступностью департамен­та полиции города Астаны подполковник полиции Сергей Ильиных.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и департамента полиции. С начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернение зданий и жилых помещений порядка 100 человек были привлечены к ответственности.

#Астана #акция #экология #«Стоп #вандал!». #Таза Қазақстан»

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