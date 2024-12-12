Когда цифры говорят сами за себя...

Его на очередном пленарном заседании представил глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

Итак, при высокой экономической значимости сельское хозяйство, к сожалению, демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около 5%. Основные причины известны: низкая производительность, медленные темпы роста орошаемых земель, неэффективное водопользование, слабое развитие транс­портно-логистической инфраструктуры, недостаточная материально-техническая оснащенность и другое. При этом только за пять лет из бюджета на субсидирование отрасли выделено около 2 трлн тенге. Однако эффект от этих денег, мягко говоря, минимальный.

Каковы же причины? Они присущи не только АПК и сфере субсидирования в нашей стране. По мнению народных избранников, это недостатки стратегического планирования и отсутствие преемственности в развитии отрасли.

– За последние 10 лет Министерством сельского хозяйства принималось несколько программных документов. И большинство из них не были доведены до логического завершения. Все они ставились на утрату досрочно, на середине пути их реализации. Постоянно менялись приоритеты. Это препятствовало построению эффективной системы государственной поддержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние на выстраи­вание четких ориентиров, – сказал Алихан Смаилов.

А какие могут быть результаты, если статистика обманывает или чиновники от АПК обманывают статистику? Отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40% целевых индикаторов Концепции развития АПК.

Система субсидирования также далека от совершенства. Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизм их предоставления также менялся в процессе реализации – более 70 изменений только за пять лет! При этом правила в отдельных случаях принимались с задержкой.

– Прошло более пяти лет, а правил по субсидированию увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до сих пор нет. Это следствие непроработанности подходов к субсидированию на момент выдвижения данных инициатив. В таких условиях сельхозтоваропроизводителям требуется немало усилий для адаптации к новшествам. Это справедливо порождает недоверие к мерам господдержки. В то же время объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остаются, – сказал глава ВАП.

– По оценкам экспертов, из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в два раза. Отмечено долгое – до двух лет – ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей. Все это привело к выплате пяти миллиардов тенге субсидий более 2,5 тысячи субъектам, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти три тысячи получателей субсидий на 5,4 миллиарда тенге и вовсе не являлись субъектами АПК. При таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится, – отметил Смаилов.

Есть проблемы и с исполнением встречных обязательств получателями субсидий. По словам Алихана Смаилова, большинство получателей такие меры поддержки расценивают как обязанность государства по компенсации затрат аграриев без ориентира на конечный результат. Выплата субсидий приобрела «социальный» характер.

Формально уполномоченные органы относятся и к оценке эффектов от субсидий.

– К определению экономического эффекта от бюджетных субсидий на этапе планирования Министерство сельского хозяйства приступило только в 2022 году. Но далеко не по всем направлениям. При этом показатель экономического эффекта от бюджетных субсидий в животноводстве и растениеводстве ограничен простым приростом объема производства. Это не отражает качественного развития сельского хозяйства, – сказал Алихан Смаилов.

А если говорить языком цифр, то они говорят сами за себя. По результатам аудита за последние два года выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств; на 2 млрд тенге – финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге...

Депутата Бакытжана Базарбека в буквальном смысле шокировали факты, которые вскрылись в ходе проверки. К примеру, в некоторых регионах искусственно завышали численность сельскохозяйственных животных, чтобы получить больше субсидий. Так, в Алматинской области объемы субсидий оказались самыми высокими, хотя в соседней Туркестанской области скота вдвое больше. Кроме того, субсидии выделяли фирмам-банкротам, фиктивным предприятиям и даже умершим людям. По словам депутата, по 148 заявкам на сумму 254 млн тенге субсидии получили уже ликвидированные компании. Еще 968 субъектов в Туркестанской области и Шымкенте прекратили деятельность до получения субсидий на удобрения.

– Я считаю, вопрос удобрений и выдачи субсидий правоохранительные органы должны взять на особый контроль. Там целая мафия орудует, – сделал вывод он.

В продолжение поднятой коллегой проблемы депутат Асхат Рахимжанов спросил о возможности смены подхода к субсидированию, например, ввоза племенного скота.

– Эта тема и сама отрасль являются достаточно закрытыми и непрозрачными. В них существует множество рисков, как коррупционных, так и связанных с физической реализацией проектов. Есть немало случаев, когда завезенный скот погибал от различных болезней или не адаптировался к клима­ту. Также известны ситуации, когда одно крестьянское хозяйство закупает сто голов племенного скота, например, гирифордов, и перегоняет их в другое хозяйство, причем оба получают субсидии за одних и тех же животных. Как вы считаете, не пора ли пересмотреть подход к оказанию государственной поддержки в этом направлении и сосредоточиться на ввозе семени племенных животных, а не самих животных? – спросил депутат.

Из ответа министра сельского хозяйст­ва Айдарбека Сапарова стало ясно, что МСХ разработало аж три основных пути решения проблемы! Впрочем, все эти годы МСХ что-то реформирует, разрабатывает, а отчет ВАП при этом красноречиво показал результат этих потуг.

В завершение спикер Мажилиса ­Ерлан Кошанов подчеркнул, что это уже четвертый отчет Высшей аудиторской палаты перед депутатами с момента принятия конституционной реформы.

– Здесь обсуждаются самые актуальные, самые наболевшие вопросы общест­ва. До этого мы рассмотрели важные проблемы в области водоснабжения, отопления и транспорта. Сейчас мы наблюдаем положительные изменения в этих направлениях. Агропромышленный комплекс должен стать основой экономического роста, для этого у нас достаточно потенциала. Субсидии, выделяемые государством, должны работать на реализацию всех поручений Президента. При этом система субсидий должна быть максимально простой, прозрачной, понятной и стабильной. Депутаты со своей стороны готовы оказать помощь, в том числе изучить вопросы дальнейшего улучшения законодательства, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе пленарного заседания Мажилис также одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, инициированный депутатами. Второе чтение прошли поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан. Кроме того, Мажилис согласился с поправками Сената в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации».