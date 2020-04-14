Когда в Казахстане наступит священный для мусульман месяц Рамазан
Жанат Тукпиев
В этом году в Казахстане священный для мусульман месяц Рамазан (Рамадан) выпадает на 24 апреля. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно предписанию шариата и результатам научно-исследовательских работ принято решение о том, что в стране ожидаемый всеми мусульманами месяц Рамазан начнется 24 апреля", – сказал верховный муфтий.
Он также разъяснил, как будет организовано чтение таравих-намаза.
"В целях профилактики распространения коронавируса призываем приостановить проведение ифтаров в мечетях, столовых и других общественных местах. Поэтому во время карантина рекомендуем провести ифтар дома и в кругу семьи, а не собираться в общественных местах", – добавил Наурызбай кажы Таганулы.