​Когда в соседях согласья нет

Тревогу забили хозяева квартиры на втором этаже «хрущевки», расположенной на проспекте Абая. Они заметили, что за одну ночь пол в их комнатах просел почти на 3 см. Жильцы испугались, что дом может рухнуть, и рассказали обо всем соседям.

Несколько дней люди переживали и думали, что делать дальше. Они даже стали больше времени проводить во дворе. Некоторые на всякий случай брали с собой документы. Как без них, если пятиэтажка рухнет?

– Я на улицу выхожу с чаем, чтобы лишний раз не возвращаться в свою квартиру, – говорит жительница дома № 66 по проспекту Абая Венера Закирова. – Спать не могу по ночам – страшно. Дом-то у нас старый, 60-х годов прошлого века постройки. Посмотрите, как балконы рассыпаются от времени! Все здесь ветхое…

Выяснилось, что причиной просадки верхних этажей стала перепланировка, которую сделали в продуктовом магазинчике, расположенном на первом этаже. Там рабочие снес­ли одну из внут­ренних стен. Причем сделали это самовольно, без разрешения акимата и управления государственного архитектурно-строи­тельного контроля.

– Несколько дней назад из магазина начал раздаваться страшный шум и скрежет, весь дом дрожал, – вспоминает дом­ком Тамара Ковалевская. – Я сразу туда пошла. Стучала, спрашивала через дверь: что вы делаете? Но мне не открыли. Сказали, что просто полы снимают. Я работала в сфере строительства, поэтому догадывалась – это неправда. Но что могла сделать? Магазин – частная собственность.

Заподозрив неладное, жильцы обратились в городской акимат. Там их жалобу переадресовали в областное управление государственного архитектурно-градостроительного контроля. Инспектора выехали на объект, провели проверку: факт несанк­ционированной перепланировки подтвердился. Теперь скрывать это не было смысла.

– Да, виновата, – признает владелица магазина Марина Билецкая. – Но эта стена нам мешала. Покупатели советовали ее снес­ти. Видимо, строители были не профессионалы. Ведь они мне не сказали, что конструкция – несущая.

После проверки ГАСКа владелицу торговой точки оштра­фовали на 400 тыс. тенге. Бизнес-леди уверяет, что все оплатила. Кроме того, она зая­вила: готова возместить материальный ущерб хозяевам квартиры, находящейся над магазином, но только если специалисты признают ее вину в проседании плит перекрытия. Обследование конструкций дома уже проведено. Этим занимались сотрудники Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития, который находится в Караганде. За помощью к ним обратился акимат Шахтинска.

– Экспертами установлено, что в магазине осуществлен самовольный демонтаж поперечной стены, – сообщил директор этого института Жумагул Нугужинов. – Это сказалось на плите перекрытия, поскольку ранее она опиралась на четыре стороны. Но после демонтажа опор стало три. В результате образовался прогиб плиты перекрытия. Наше обследование показало: на оставшиеся несущие конструкции это практически не повлияло, поскольку критических дефектов и деформаций не обнаружено.

Как оказалось, поначалу хозяйка магазина сама пыталась исправить ситуацию. Она наняла строителей, которые подперли плиту перекрытия металлической опорой. Но это не помогло. Поэтому пол в квартире на втором этаже продолжал проседать.

– Дело в том, что не было обеспечено примыкание установленной балки к плите перекрытия, – пояснил руководитель экспертной организации. – В связи с этим мы поставили две дополнительные стойки. Теперь разрабатываем проект по усилению конструкций, на основании которого собственник магазина будет восстанавливать стену. Все работы он будет производить за свой счет.

Жумагул Нугужинов отметил, что перепланировку в панельных домах проводить нельзя. Поскольку там все стены выполняют определенные функции: одни являются несущими, другие обеспечивают жесткость конструкции дома. Что касается шахтинской «хрущевки», то, по словам специалиста, теперь, после усиления металличес­кими опорами, опасности для жильцов нет. Люди могут спать спокойно.