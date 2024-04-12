Когда занимаешься любимым делом

Углубленно изучая этот предмет, она и не думала, что свяжет свою жизнь с Национальным ядерным цент­ром. На последнем курсе в университете состоялась ярмарка выпускников, куда в поисках молодых кадров приехали специалисты из Курчатова. Так Наталья Владимировна познакомилась с Институтом радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра Республики Казахстан и в августе 2003 года была принята на работу инженером в отдел радиационной экологии растений и животных. Основная научная деятельность института связана с Семипалатинским испытательным полигоном. Молодому биологу была поручена научная тематика по оценке радионуклидного загрязнения растительного покрова полигона.

Работая в Национальном ядерном центре, она поступила в магистратуру Семипалатинского государственного педагогического института по специальности «экология». В 2013 году на заседании диссертационного совета при Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии (г. Обнинск) защитила диссертацию на соис­кание ученой степени кандидата биологичес­ких наук по специальности «радиобио­логия». А в 2017 году ей присуждена степень доктора философии (PhD), в 2021 году – звание ассоциированного профессора.

Профессия радиоэколога не только ответственная, но и очень интересная. Постоянные экспедиции, отбор проб, различные территории, интересные ланд­шафты и объекты, нестандарт­ные условия труда. Рабочие дни пролетали незаметно. Сейчас Наталья Владимировна ученый секретарь, и рабочий день проходит в основном в офисе.

Можно сказать, что ей повезло, так как она принимала участие в одном из наиболее масштабных и социально значимых проектов Национального ядерного цент­ра – в проведении комп­лексных исследований территории Семипалатинского испытательного полигона. Результатом стало детальное описание характера, особенностей и механизмов формирования радиационной обстановки на различных его участках. Обследование позволило сформировать понимание того, что радиоактивное загрязнение имеет локальный характер и не распространяется на всю его территорию, а отдельные участки могут использоваться в народном хозяйстве. Разработанные подходы успешно применяются при обследовании прилегающих к полигону территорий, а также могут быть использованы для территории с неблагоприятной радиационной обстановкой. Сейчас Наталья Владимировна вместе с коллегами работают над созданием web-приложения, которое будет включать обширную информацию о земельных ресурсах и водных объектах Семипалатинского испытательного полигона, расположенных на участках, планируемых к передаче в народно-хозяйственный оборот.

Отвечая на вопрос, как далеко вперед сегодня шагнула наука в Казахстане, Наталья Владимировна отмечает, что этой сфере в нашей стране в последнее время уделяется большое внимание.

– С уверенностью могу сказать, что Национальный ядерный центр РК, и в частности Институт радиационной безопасности, на сегодняшний день обладает лучшими по оснащенности лабораториями в области радио­экологии как на территории Казахстана, так и на всем постсоветском пространстве. Наши научные результаты неоднократно получали одобрение экспертов

МАГАТЭ, а научные статьи не первый год публикуются в серьезных зарубежных изданиях. Для развития науки у нас есть все составляющие – отличная инфраструктура, грамотные специалисты и единственная в своем роде природная лаборатория – Семипалатинский полигон, – рассказывает Наталья Ларионова.

В разговоре мы не обошли вопрос радиофобии. По словам ученого, основная проблема в том, что знания большинства о радиации состоят прежде всего из ярких примеров радиационных аварий прошлых лет, таких как Чернобыль. Нам их показывают в кино, многие с детства по компьютерным играм знают точно, что радиация – это «зоны отчуждения» и «биологические мутанты». Эта проб­лема наблюдается и в нашем регионе. И связано это прежде всего с Семипалатинским испытательным полигоном.

– Национальным ядерным центром на сегодня накоплен огромный массив данных, характеризующий наличие либо отсутствие радиоактивного загрязнения для всех объектов окружающей среды на его территории. Полученные данные позволяют спрогнозировать радиационное воздействие на человека при любом сценарии его поведения на полигоне. А одним из главных достижений можно назвать вышедший в 2023 году Закон РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», который в значительной степени поможет донести до населения наиболее полную информацию относительно земель, не представляющих никакой опасности, и направлен на создание возможности их постепенного возврата в хозяйственный оборот, – рассказывает Наталья Ларионова.

В Национальном ядерном цент­ре Наталья Владимировна не только нашла себя в профессии, но и встретила свою судьбу. Ее супруг тоже ученый. Над некоторыми проектами супруги работают вместе. Также вместе они воспитывают троих сыновей. Самому младшему два годика, среднему шесть, а старшему 13 лет.

В коллективе Национального ядерного центра пары – не редкость. Приез­жая после окончания вузов, молодые специалис­ты устраиваются на работу в структурные подразделения, знакомятся и создают семьи.