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Когда ждать окончания пандемии коронавируса, ответили в ВОЗ
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году, передает Ria.ru.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", — сказал он.

Клюге подчеркнул, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия закончится.

"Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", — добавил он.

При этом, считает Клюге, необходима "европейская солидарность" — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.

По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.

ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

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