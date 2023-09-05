Кокаин изъяли полицейские во время спецоперации в Алматы

Фото пресс-службы ДП Алматы

Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, передает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции города, участники группировки длительное время занимались сбытом элитного наркотика "кокаин".

"В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий криминальная деятельность фигурантов задокументирована. Добыты доказательства их причастности к тяжким и особо тяжким преступлениям. При задержании членов группы проведены обыски, изъято наркотическое вещество "кокаин". Всего в полицию доставлено 5 человек, двое из которых - основной организатор и активный участник преступной группы - водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.