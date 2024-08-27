Коклюш наступает

В Северо-Казахстанской области с начала 2024 года выявлено уже 62 подтвержденных случая заболевания коклюшем, тогда как в прошлом году было зарегистрировано всего два.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 90% случаев коклюш выявлен у непривитых, большая часть заболевших – дети до 14 лет. По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Армана Кушбасова, в Петропавловске 49 случаев коклюша, в Кызылжарском районе – 6, Айыртауском – 2, Есильском, Мамлютском, Г. Мус­репова, Тайыншинском и районе Шал акына – по одному случаю.

Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей вызывает бактерия Bordetella pertussis. Она распространяется воздушно-капельным путем, попадая в воздух при кашле или чихании зараженного человека. Опасность коклюша в высокой заразности, особенно среди детей. Главный симптом – это сильный, изнуряющий кашель, который может сопровождаться рвотой, затрудненным дыханием и даже остановкой дыхания у маленьких детей. Основную опасность представляют такие осложнения, как пневмония и поражение головного мозга.

Самым надежным и эффективным способом защиты является вакцинация. Прививки начинают делать в 2, 3, 4 и 18 месяцев, а затем в 6 лет. Соблюдение кратности и интервалов между прививками формирует устойчивый иммунитет.