Сельчанин, организовавший кокпар на трассе, наказан в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматинской области полиция привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Мужчина не смог проконтролировать действия участников конной игры, которая перенеслась на оживленную трассу и создала препятствие движению автомашин.

Факт зарегистрирован 26 марта близ села Райымбек в Карасайском районе. Видео с места событий было снято водителями автотранспортных средств и размещено в соцсетях.

"Препятствие движению машин произошло на автодороге Алматы – Жандосов. Как выяснилось, всадники участвовали в кокпаре (национальная спортивная игра), организованном 34-летним жителем села Райымбек по случаю рождения ребенка. Местные исполнительные органы были не уведомлены о проведении мероприятия, что в итоге привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля. С учетом выявленного правонарушения организатор состязаний привлечен к ответственности по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", – сообщили в полиции Карасайского района.

Полиция напоминает об опасности проведения конных игр близ оживленных трасс. Организаторы подобных состязаний обязаны осуществлять строгий контроль за действия их участников.



